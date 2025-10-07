館長嗆斬首賴清德　民進黨：請民眾黨約束黨內成員及黨友

▲館長嗆斬首賴清德要被《國安法》辦了。（圖／翻攝YouTube／惡名昭彰）



記者杜冠霖／台北報導

知名網紅「館長」陳之漢5日在直播中語出驚人直呼「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」。刑事局6日下午緊急報請新北檢指揮偵辦，目前檢方已經收案指揮，並以「他」字案調查案情。對此，民進黨今（7日）表示，以黃國昌為首的民眾黨，從恫嚇侮辱國家元首，到違法聚眾滋事、衝撞官邸，乃至攻擊執法人員，如今與黃國昌、民眾黨密切往來的人士又涉及威脅賴清德總統的生命安全，呼籲民眾黨切勿成為社會暴力與仇恨的代名詞。

館長5日晚間開直播評論政治時事，形容台灣政局「每天跟連續劇一樣好看」，接著突然脫口喊出「看到斬首打擊、精確斬首」、「把賴清德狗頭斬下來」，並向對岸喊話「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」。刑事局6日下午證實表示，針對陳之漢於網路公開平台上涉及煽動暴力與恐嚇總統安全等不當發言，行為疑已觸犯《刑法》第153條「煽惑他人犯罪」及第305條「恐嚇危害安全罪」等規定。刑事局偵七大隊已蒐集相關資料，並報請新北地檢署指揮偵辦。新北檢目前已經收案指揮，先以「他」字案調查案情。

對此，民進黨發言人戴瑋姍表示，黃國昌主席與民眾黨，應嚴正約束黨內成員與友好人士，停止一再戕害台灣的民主法治，更不該以暴力或恐嚇威脅國家元首，這樣的行為絕非社會大眾所能接受。

戴瑋姍指出，先前民眾黨集會上，立委林國成曾以粗鄙語言辱罵總統，前黨工更夥同支持者潛入民進黨中央丟擲雞蛋，一連串脫序與暴力行為層出不窮。至今，民眾黨不僅未曾道歉，國民黨也對此保持沉默，對於這樣的失格行徑與默許態度，民進黨深感遺憾，也再次呼籲各政黨共同守護民主價值，勿讓暴力取代理性，勿讓仇恨吞噬台灣。