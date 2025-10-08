搭機「最爛座位」曝光！　旅遊專家：又吵又晃還無法後躺

▲飛機「最後一排」通常是最差的選擇，因為座椅後仰角度有限、距離廁所太近，機艙的噪音也會明顯增加。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

搭飛機時該選哪個座位最舒適，一直是旅客熱議的話題，不過專家提醒，機艙有個座位區「最不受歡迎」，不但噪音大、晃動感強，還緊鄰廁所，建議想要安靜搭機的旅客最好避開。

根據《每日郵報》報導，機場接送平台Transfeero專家安德莉亞（Andrea Platania）指出，飛機「最後一排」通常是最差的選擇，因為座椅後仰角度有限、距離廁所太近，機艙的噪音也會明顯增加。她也提到，中間座位在整體上也不太受歡迎，除非是與親友一起搭機。

英國旅遊公司Thomas Cook Holidays數位總監史密斯（Nicholas Smith）也表示，機尾座位除了靠近廚房與廁所，服務速度可能會變慢、餐點選擇受限，而且飛機遇到亂流時，後排乘客的晃動感最為明顯。他建議，若對顛簸較為敏感，應優先選擇靠近機翼的位置。

至於急著轉機的旅客，史密斯提醒應該選擇機頭靠走道的座位，才能最快離開機艙。

旅遊部落客尼可爾斯（Izzy Nicholls）也認同其他專家的觀點，並補充後排座位噪音大，主要是因為靠近引擎和廚房活動區，且登機、下機時間都會排在後段，因此不建議選擇。她推薦選擇機頭座位，整體體驗會較為順暢。

行李寄存公司Stasher執行長韋德本－戴伊（Jacob Wedderburn-Day）則指出，若想要多一點空間，應避免選擇靠近廁所與廚房的座位，同時也不要坐在空服員經常在頭頂行李櫃存放物品的位置，以免干擾或空間受限。

此外，澳洲維珍航空（Virgin Australia）目前也推出「鄰座空位」（Neighbour-Free seating）服務，允許旅客用約14英鎊（約台幣574元）的價格保留隔壁座位，不過是否成功，需等起飛前2小時通知，若隔壁座位最終被他人訂走，系統會退還費用。