　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

搭機「最爛座位」曝光！　旅遊專家：又吵又晃還無法後躺

▲▼飛機,靠窗,座位,搭飛機,客機,班機。（圖／CFP）

▲飛機「最後一排」通常是最差的選擇，因為座椅後仰角度有限、距離廁所太近，機艙的噪音也會明顯增加。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

搭飛機時該選哪個座位最舒適，一直是旅客熱議的話題，不過專家提醒，機艙有個座位區「最不受歡迎」，不但噪音大、晃動感強，還緊鄰廁所，建議想要安靜搭機的旅客最好避開。

根據《每日郵報》報導，機場接送平台Transfeero專家安德莉亞（Andrea Platania）指出，飛機「最後一排」通常是最差的選擇，因為座椅後仰角度有限、距離廁所太近，機艙的噪音也會明顯增加。她也提到，中間座位在整體上也不太受歡迎，除非是與親友一起搭機。

英國旅遊公司Thomas Cook Holidays數位總監史密斯（Nicholas Smith）也表示，機尾座位除了靠近廚房與廁所，服務速度可能會變慢、餐點選擇受限，而且飛機遇到亂流時，後排乘客的晃動感最為明顯。他建議，若對顛簸較為敏感，應優先選擇靠近機翼的位置。

至於急著轉機的旅客，史密斯提醒應該選擇機頭靠走道的座位，才能最快離開機艙。

旅遊部落客尼可爾斯（Izzy Nicholls）也認同其他專家的觀點，並補充後排座位噪音大，主要是因為靠近引擎和廚房活動區，且登機、下機時間都會排在後段，因此不建議選擇。她推薦選擇機頭座位，整體體驗會較為順暢。

行李寄存公司Stasher執行長韋德本－戴伊（Jacob Wedderburn-Day）則指出，若想要多一點空間，應避免選擇靠近廁所與廚房的座位，同時也不要坐在空服員經常在頭頂行李櫃存放物品的位置，以免干擾或空間受限。

此外，澳洲維珍航空（Virgin Australia）目前也推出「鄰座空位」（Neighbour-Free seating）服務，允許旅客用約14英鎊（約台幣574元）的價格保留隔壁座位，不過是否成功，需等起飛前2小時通知，若隔壁座位最終被他人訂走，系統會退還費用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
胡瓜爆離開民視「收掉《綜藝大集合》」　好友陳美鳳發聲：很尊重
空拍曝光！保護區「綠地慘變柏油山」　怪手還在挖
表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」IG喊：沒說自己瘦
快訊／失聯第16天！怪手挖出砂石場老闆娘轎車　車內遺體身分確
輝達總部有機會進駐高雄？　龔明鑫：輝達跟我們說不排除其他地方
快訊／林口某雙語幼兒園遭勒令停辦
肺腺癌奪5藝人命！顏正國50歲驟逝　文英、鳳飛飛病況惡化快
快訊／顏正國老婆悲慟發聲！
幼兒園涉虐童「逼睡走廊地板」！1年學費40萬　Ted找到6證
快訊／NBA球星「半獸人」真的來了　正式加盟台鋼獵鷹

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美政府關門第7天！75萬公務員放無薪假　川普暗示「不補發薪水」

歐盟擬翻倍調漲鋼鐵關稅至50%　南韓出口業面臨嚴重衝擊

搭機「最爛座位」曝光！　旅遊專家：又吵又晃還無法後躺

她好心借充電器「竟在自家遭性侵」　19歲足球員逞慾下場曝光

驚悚畫面曝！印度巨鱷「咬住婦人」拖入河中　岸邊村民嚇傻

全美航班大亂！這座機場「塔台停擺」　延誤2.5小時起跳

諾貝爾化學獎今揭曉！預測聚焦「三大領域」　華人張濤成熱門人選

2少女深夜挑戰「地鐵衝浪」陳屍車廂頂上　媽早上看新聞才發現

G7唯一進度落後！加總理卡尼訪白宮　川普樂觀看美加貿易協議

刻有「詛咒之言」仍失竊！古埃及4千年壁畫　疑遭鋸下偷走

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

美政府關門第7天！75萬公務員放無薪假　川普暗示「不補發薪水」

歐盟擬翻倍調漲鋼鐵關稅至50%　南韓出口業面臨嚴重衝擊

搭機「最爛座位」曝光！　旅遊專家：又吵又晃還無法後躺

她好心借充電器「竟在自家遭性侵」　19歲足球員逞慾下場曝光

驚悚畫面曝！印度巨鱷「咬住婦人」拖入河中　岸邊村民嚇傻

全美航班大亂！這座機場「塔台停擺」　延誤2.5小時起跳

諾貝爾化學獎今揭曉！預測聚焦「三大領域」　華人張濤成熱門人選

2少女深夜挑戰「地鐵衝浪」陳屍車廂頂上　媽早上看新聞才發現

G7唯一進度落後！加總理卡尼訪白宮　川普樂觀看美加貿易協議

刻有「詛咒之言」仍失竊！古埃及4千年壁畫　疑遭鋸下偷走

首主持就問鼎廣播金鐘3獎！　拷秋勤主唱激動到失眠

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

快訊／3人貢寮戲水！1男遭浪捲走失聯　警消搜救中

苗栗路口車禍機車起火！騎士險被焚身　2人衝下車把他拖開

Krispy Kreme「3款鬼怪甜甜圈」新上市　連3天買1盒送1盒

林鴻森都沒下挖土機「如神派來的」　生前救災暖舉曝...志工哭慘

AI生成頻現瑪利歐與皮卡丘...官方回應侵權：已聯繫財產權持有人

味全龍6將加盟墨爾本王牌　首參戰韓職秋季聯盟拚冠軍44萬獎金

深入家庭溝通、打造幸福日常　台南家庭教育中心共啟家庭幸福密碼

基隆秋光音樂節10/9登場　邱佩琳：打造可體驗文化資產

【太誇張！】無票男怒推站務員　他直接掉進鐵軌險被輾！

國際熱門新聞

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

美股收黑標普終結連7漲！　特斯拉重跌逾4％、台積電ADR跌近3％

正妹主播自PO「入浴照」　大片肉色曝光

尼斯湖水怪又現身！湖中戲水畫面曝光

沒知識韓劇：全智賢的《暴風圈》

美國防部準助理部長：台灣軍隊需重大改革　支出應占GDP達10％

2少女挑戰「地鐵衝浪」身亡　媽看新聞發現

日本黑熊「闖超市」撲倒顧客　監視器畫面曝

乾爸就是威！　黃仁勳稱將替員工買單「H-1B簽證費」

美國會：中國鑽漏洞「狂掃1.2兆晶片設備」

美國會報告：中企去年砸1.2兆合法買晶片設備

南非降級我駐處　駐外代表：我們不受歡迎

法官再出手　阻川普派任何國民兵赴波特蘭

奪烏克蘭近1％領土　普丁：主控權在俄手上

更多熱門

相關新聞

北捷踹嬤「台大高材生」做完筆錄了　為1事道歉

北捷踹嬤「台大高材生」做完筆錄了　為1事道歉

北捷近日爆博愛座爭議，73歲曾姓婦人逼讓座，結果被乘客一腳踹飛，據悉，該名乘客為台大高材生，已經畢業2年，有學妹透露在校時對他的印象是「優雅的小姐姐」。針對博愛座爭議，台大高材生透露，已到警局完成筆錄，並向社會大眾致歉，引起大家的爭論。

內行人買亞東醫院站　在地房仲指1優勢「永遠不用罰站」

內行人買亞東醫院站　在地房仲指1優勢「永遠不用罰站」

北捷互毆踹飛白髮婦！警書面通知年輕人　到案時間曝

北捷互毆踹飛白髮婦！警書面通知年輕人　到案時間曝

遇到一定讓位北捷嬤！她嘆：可惜她溝通很糟

遇到一定讓位北捷嬤！她嘆：可惜她溝通很糟

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

關鍵字：

飛機座位旅行

讀者迴響

熱門新聞

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

顏正國戲裡也在中秋離世

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

「好小子」顏正國過世！

2習慣恐成肺腺癌推手！最新研究曝

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面