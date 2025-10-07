　
北捷踹嬤「台大高材生」做完筆錄了！為1事道歉

▲▼ 。（圖／翻攝自當事人IG）

▲台大高材生已完成筆錄。（圖，下同／翻攝自當事人IG）

記者施怡妏／綜合報導

北捷近日爆博愛座爭議，73歲曾姓婦人逼讓座，結果被乘客一腳踹飛，據悉，該名乘客為台大高材生，已經畢業2年，有學妹透露在校時對他的印象是「優雅的小姐姐」。針對博愛座爭議，台大高材生透露，已到警局完成筆錄，並向社會大眾致歉，引起大家的爭論。

台大高材生在IG發限動，開頭先跟大家說中秋節快樂，透露已完成筆錄了，「所以13號不用來找我」。他也向社會大眾表達歉意，「抱歉引起大家的爭論，有可以幫助的地方，歡迎和我聯繫，如果可以的話，在不影響正職工作之餘，我希望能客觀地陳述當下的情況。」

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

而知名網紅「視網膜」（陳子見）也製作KUSO風格影片，戲劇化重現事件，提到曾姓婦人其實是通緝犯，竊盜紀錄相當驚人，且遲遲未到案。依據法規，民眾協助逮捕通緝犯，有機會獲得2500至5萬元的獎金。視網膜表示，「乘客一腳錯失良機，踢飛了一筆獎金」，不過民眾提著三宅一生的提袋，「應該是不缺這筆錢。」

▲▼ 。（圖／翻攝自視網膜IG）

▲視網膜逗趣回應。（圖／翻攝自視網膜IG）

視網膜還開玩笑寫下，暴力不能解決問題，但能緩解警力不足的問題，最後也強調，「本台絕對不依事實報導，不客觀不公正，全部內容以小圈圈自嗨為目標」。

影片釣出台大高材生留言，先是稱讚視網膜新髮型好看，接著喊「錯過獎金了好懊惱」。視網膜則笑回「對，看起來你沒有偏財運。」不過有網友直呼「但是有圈粉運。」逗趣的回應讓留言區充滿笑聲。

