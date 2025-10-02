遇到會讓北捷嬤！財經網美「活到70+不容易」：可惜她溝通很糟

▲北捷優先席。（圖／記者劉亮亨攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

北捷日前發生讓座爭議，要求讓出優先席的曾婦因數度蓄意碰撞、挑釁，遭年輕乘客踹到對面一般座上。財經網美胡采蘋就在粉專發表看法，坦言若自己在場一定會讓位，因為「活到七十歲真的不容易」。但她也認為，男子並非因惡意才動手，而是被女子的態度激怒，「真正讓人生氣的，是那種我老我有理、我老我就能教訓你的姿態。」

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」表示，如果是她坐在那個位子，她一定會讓位，「因為人的一生太難，要好好活到70+真沒有那麼容易，大齡男女一生受到的挫折磨難一定比我們多很多，無論是身體的還是心理的。所以我一定會讓。」

但她認為，男生也不是邪惡或壞心，因為影片可見，明明車廂還有很多空位，但是曾婦非要叫人家起來，還動手動腳。她覺得男生應該是被煩了很久，「觸發他怒意的應該是那個女子倚老賣老，不肯罷休。」

她直言，自己也常對這種態度爆氣，甚至舉例曾有銀行高層憑「輩分」壓人，讓她感到極度不滿，「我每次看到這種情況都非常生氣，尤其是他評論的那個年輕對手其實非常強。」她相信曾婦如果好好講話，年輕人是會願意讓位的，「但是很可惜她的溝通很糟，因為她可能心裡生病，無法好好溝通。」

她還提到過去赴美的經驗，對當地老人印象深刻，「在波士頓書店裡，七十幾歲的店員還爬上爬下幫我找書，讓我很不好意思；在芝加哥機場，甚至有位八十歲老太太一肩挑起，把我扛不動的登機箱塞進櫃子裡，還對我眨眼說她 only 八十歲。」她感嘆台灣部分長輩常因「老就有理」而引發爭議，反觀美國許多長者仍健康、熱情且樂於助人，「人可以老，但是人也不能老。」