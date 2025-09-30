白髮婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」...最高開罰1.8萬

▲捷運年輕人對戰老婦，北市捷警要辦了。（圖／翻攝自Threads＠queen7_910）

記者邱中岳／台北報導

網路近日傳出一段影片，一名婦人手上拿著多袋物品、雨傘，在台北捷運車廂裡用袋子碰撞一名年輕人，結果該名年輕人先將手上的物品暫交其他人保管，後來婦人又再度攻擊，年輕人先以腳擋住，再起身朝婦人猛踹一腳，警方獲悉後以「互毆」事件處理，將查明兩人身分後通知到案說明。

北捷公司近日已將車廂內的博愛座改名為「優先席」，不料29日下午仍發生逼讓座引發肢體衝突事件。一名手持多袋物品及一把直立雨傘的老婦，不滿一名年輕人坐在優先席上不停逼讓座，以手中的袋子敲打年輕人，坐在優先席上的年輕起身將老婦踹飛到對面座位上，讓老婦氣到當場喊報警。

案發列車是在淡水信義線開往淡水方向，車廂內座位並未全滿，仍有其他空位，不過有一名老婦堅持要坐在優先席，理由是「東西很多，想掛在旁邊」，見年輕人未讓座，便以沉重的包包多次揮打對方，年輕人被攻擊後，先將手上的提袋交給鄰座保管，隨後火大起身。

先用左腳擋住老婦包包的第二次攻擊，隨即起身朝老婦再補上一腳，老婦人也因此被踹飛到對面位置上。老婦隨即起立怒喊「要叫警察！」並向其他乘客說「原來他是男的啦，我現在才知道他是很可怕的人。」當時旁邊有名男子前往勸架，婦人也悻然離去。

捷運警察隊已接獲相關情資，將調閱相關監視器確定進出票卡時間查明兩人身分，兩人因為在捷運上鬥毆，已違法社會秩序維護法第87條「互相鬥毆者」，將通知兩人到案說明，最高可以開罰1.8萬元。