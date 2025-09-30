　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

白髮婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」...最高開罰1.8萬

北捷優先席「老婦逼讓座動手攻擊」　遭年輕人反擊踹飛

▲捷運年輕人對戰老婦，北市捷警要辦了。（圖／翻攝自Threads＠queen7_910）

記者邱中岳／台北報導

網路近日傳出一段影片，一名婦人手上拿著多袋物品、雨傘，在台北捷運車廂裡用袋子碰撞一名年輕人，結果該名年輕人先將手上的物品暫交其他人保管，後來婦人又再度攻擊，年輕人先以腳擋住，再起身朝婦人猛踹一腳，警方獲悉後以「互毆」事件處理，將查明兩人身分後通知到案說明。

北捷公司近日已將車廂內的博愛座改名為「優先席」，不料29日下午仍發生逼讓座引發肢體衝突事件。一名手持多袋物品及一把直立雨傘的老婦，不滿一名年輕人坐在優先席上不停逼讓座，以手中的袋子敲打年輕人，坐在優先席上的年輕起身將老婦踹飛到對面座位上，讓老婦氣到當場喊報警。

案發列車是在淡水信義線開往淡水方向，車廂內座位並未全滿，仍有其他空位，不過有一名老婦堅持要坐在優先席，理由是「東西很多，想掛在旁邊」，見年輕人未讓座，便以沉重的包包多次揮打對方，年輕人被攻擊後，先將手上的提袋交給鄰座保管，隨後火大起身。

先用左腳擋住老婦包包的第二次攻擊，隨即起身朝老婦再補上一腳，老婦人也因此被踹飛到對面位置上。老婦隨即起立怒喊「要叫警察！」並向其他乘客說「原來他是男的啦，我現在才知道他是很可怕的人。」當時旁邊有名男子前往勸架，婦人也悻然離去。

捷運警察隊已接獲相關情資，將調閱相關監視器確定進出票卡時間查明兩人身分，兩人因為在捷運上鬥毆，已違法社會秩序維護法第87條「互相鬥毆者」，將通知兩人到案說明，最高可以開罰1.8萬元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
失智症婦人遭騙1.6億！　房產都被抵押
輝達新壽北士科土地解方3劇本全卡關　傳新壽喊價140億解約金
快訊／2縣市大雨特報　下到晚上
快訊／氣象署發布太空天氣警示　影響約15小時
快訊／40歲「動漫女神」生了！兩手緊抱雙胞胎
「羊膜穿刺權威」挨告！夫妻控孩子帶聽障基因　求償200萬吞敗
潛艦國造推手黃曙光請辭國安諮委　黃珊珊曝：家裡有些事

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

做災戶和鏟子超人的後盾！彰化環保局出動3車5人　挺進災區清淤

新北男未金援獄友遭強擄痛毆　2嫌落網辯：他欠數萬遊戲幣

長期顧思覺失調兒崩潰！基隆媽「想帶他走」失敗　一審判決出爐

匯款+面交300次！失智婦投資生基位4年被騙1.6億　詐團手法曝

白髮婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」...最高開罰1.8萬

大喊看到「眼鏡蛇」隨即失聯！友急報案...警衝現場揭烏龍真相

娃娃機沾行竊持刀傷人逃逸！路人圍捕送辦...惡賊鬼扯「誤傷」

「羊膜穿刺權威」挨告！夫妻控孩子帶聽障基因　求償200萬吞敗

馬太鞍溪堤防「數百kg肉粽」被洪水沖走　災民：你看有多可怕

饒河夜市莽男跳車頂嗆警挑釁　6警安撫沒用...甩棍制伏送醫

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

做災戶和鏟子超人的後盾！彰化環保局出動3車5人　挺進災區清淤

新北男未金援獄友遭強擄痛毆　2嫌落網辯：他欠數萬遊戲幣

長期顧思覺失調兒崩潰！基隆媽「想帶他走」失敗　一審判決出爐

匯款+面交300次！失智婦投資生基位4年被騙1.6億　詐團手法曝

白髮婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」...最高開罰1.8萬

大喊看到「眼鏡蛇」隨即失聯！友急報案...警衝現場揭烏龍真相

娃娃機沾行竊持刀傷人逃逸！路人圍捕送辦...惡賊鬼扯「誤傷」

「羊膜穿刺權威」挨告！夫妻控孩子帶聽障基因　求償200萬吞敗

馬太鞍溪堤防「數百kg肉粽」被洪水沖走　災民：你看有多可怕

饒河夜市莽男跳車頂嗆警挑釁　6警安撫沒用...甩棍制伏送醫

毒殺親夫！她被揪出「5段婚姻」恐怖收場　黑歷史起底

做災戶和鏟子超人的後盾！彰化環保局出動3車5人　挺進災區清淤

等二兒子實現父子3人一起打NBA？　詹皇：我們有不同時間線

議長為詐領助理費拜會！傅崐萁喊「一定坐下談」　綠黨團：可通盤檢討

比照921震災！林岱樺籲賴清德對花蓮頒布緊急命令　設重建委員會

新北男未金援獄友遭強擄痛毆　2嫌落網辯：他欠數萬遊戲幣

捷運交會「這站最貴」　最親民捷運交會站10坪租金每月平均不到1萬元

破冰瞬間破功！哈利王子見父親查爾斯後　反控王室「破壞和解」

台北101今點燈致敬「鏟子超人」　全台和花蓮同在

台鐵「增開、延駛」6大措施延長　支援「鏟子超人」到10/15

【影片打臉】縣府稱徐榛蔚助民眾脫困...被拍到「轉頭就走」

社會熱門新聞

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

罹難者頭七公祭！徐榛蔚上香哭了　家屬怒吼

遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆

即／高虹安涉貪判刑7年4月　二審12月16日宣判

攜愛女直衝災區救援！吊車大王：戰到最後一兵一卒

《菱傳媒》社長認與黃國昌合作　形同假新聞一條龍

金錢豹旗下「葳格高中」　爆財務爭議

剛結婚就要辦母親喪事　光復罹難者兒開嗆

全真瑜珈倒了　150人怒向中市府申訴

即／BNT代理破局還掏空　東洋前總座下場曝

「重機具超人」哀怨問：花蓮找誰才有用？

女兒守5天不敢離開　頭七尋獲爸爸遺體

更多熱門

相關新聞

台東分局深入金融機構宣導識詐

台東分局深入金融機構宣導識詐

近期詐騙手法不斷翻新，為守護民眾辛苦積蓄不被詐騙集團侵害，台東警分局偵查隊日前走訪轄內大同路郵局、華南銀行及土地銀行，針對第一線行員展開「識詐、防詐」宣導，加強辨識可疑提領與轉帳行為的警覺性。

大喊看到「眼鏡蛇」隨即失聯　警衝現場揭烏龍真相

大喊看到「眼鏡蛇」隨即失聯　警衝現場揭烏龍真相

大武警攜手警廣宣導防詐與交安

大武警攜手警廣宣導防詐與交安

司機路上被捕　男開門發現「外送員是警察」

司機路上被捕　男開門發現「外送員是警察」

台東市區公車11月起大改版　增設203新路線

台東市區公車11月起大改版　增設203新路線

關鍵字：

捷運座位警察

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

孫德榮收于朦朧魂魄

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

午後變天！　今「雨最大」地區曝

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面