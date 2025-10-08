今「寒露」！　相沖生肖曝光

▲24節氣來到寒露，但天氣依舊十分炎熱。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「寒露」，命理師柯柏成提醒，該節氣和生肖兔相沖，屬兔者要避免重大決策，平心靜氣不要生氣，能讓就讓避免和別人起衝突，同時也要避免熬夜晚睡。

柯柏成在臉書說，今年的寒露是在陽曆10月8日上午8時40分57秒交節氣，農曆八月（小）十七，在24節氣中排列17，於每年的10月8日至9日交節。

柯柏成指出，《月令七十二候集解》上記載「九月節，露氣寒冷，將凝結也」，寒露的意思是氣溫比白露時更低，地面的露水更冷，快要凝結成霜了，相信一過中秋後就會明顯感到涼意。

柯柏成表示，今年的寒露緊接在中秋這個大節日之後，大概重要性就不會那麼引人關注，因此要注意這個節氣寒露後，家裡養殖的觀景草木凋零，家中枯黃植物需立即更換，避免衰氣滯留，可擺放橙紅色花卉（如菊花）激活生氣。

柯柏成提到，俗話說「多事之秋」，為什麼不是多事之冬？還是多事之夏？因為中秋一過，來年的太歲就漸漸影響，今年還沒被太歲討到的，因為所剩時間不多要盡快討，來年的太歲等了60年，等不急要討，就在兩股太歲力量的拉扯下，人心會越來越浮躁，進而容易做出錯誤的判斷。

柯柏成提醒，尤其這個節氣和生肖兔相沖，屬兔者要避免重大決策，平心靜氣不要生氣，能讓就讓避免和別人起衝突，同時也要避免熬夜晚睡。