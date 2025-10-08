　
今「寒露」！　相沖生肖曝光

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲24節氣來到寒露，但天氣依舊十分炎熱。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「寒露」，命理師柯柏成提醒，該節氣和生肖兔相沖，屬兔者要避免重大決策，平心靜氣不要生氣，能讓就讓避免和別人起衝突，同時也要避免熬夜晚睡。

柯柏成在臉書說，今年的寒露是在陽曆10月8日上午8時40分57秒交節氣，農曆八月（小）十七，在24節氣中排列17，於每年的10月8日至9日交節。

柯柏成指出，《月令七十二候集解》上記載「九月節，露氣寒冷，將凝結也」，寒露的意思是氣溫比白露時更低，地面的露水更冷，快要凝結成霜了，相信一過中秋後就會明顯感到涼意。

柯柏成表示，今年的寒露緊接在中秋這個大節日之後，大概重要性就不會那麼引人關注，因此要注意這個節氣寒露後，家裡養殖的觀景草木凋零，家中枯黃植物需立即更換，避免衰氣滯留，可擺放橙紅色花卉（如菊花）激活生氣。

柯柏成提到，俗話說「多事之秋」，為什麼不是多事之冬？還是多事之夏？因為中秋一過，來年的太歲就漸漸影響，今年還沒被太歲討到的，因為所剩時間不多要盡快討，來年的太歲等了60年，等不急要討，就在兩股太歲力量的拉扯下，人心會越來越浮躁，進而容易做出錯誤的判斷。

柯柏成提醒，尤其這個節氣和生肖兔相沖，屬兔者要避免重大決策，平心靜氣不要生氣，能讓就讓避免和別人起衝突，同時也要避免熬夜晚睡。

今「中秋天赦雙吉日」錯過再等62年　一招吸能量貴人

今「中秋天赦雙吉日」錯過再等62年　一招吸能量貴人

今天是中秋節，恰逢天赦日！命理師柯柏成分享「月光祈福淨化法」，民眾能祈求許願，並將月光加持過的「福水」喝完，代表將圓滿的能量融入自身。

吃屎哥撒冥紙詛咒！命理師斷言：柯文哲運勢將反轉

吃屎哥撒冥紙詛咒！命理師斷言：柯文哲運勢將反轉

白露撞最凶鬼月！命理師警告「這類人」小心

白露撞最凶鬼月！命理師警告「這類人」小心

今白露！　一招「錢財、貴人」都來了

今白露！　一招「錢財、貴人」都來了

今「立秋+天赦」百年難遇雙吉日　最強轉運時刻來了

今「立秋+天赦」百年難遇雙吉日　最強轉運時刻來了

