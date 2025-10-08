寒露「4大轉骨生肖」年底最大爆發戶　屬兔偏財運旺、第一名贏得好人緣

文／命理老師 邱彥龍

今（10／8）進入寒露，雖秋老虎仍發威，但也逐漸有了秋意，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，寒露期間有4大生肖越冷越強，把握住機會的話，將有幸成為年底最大暴發戶。這4大轉骨生肖中，屬兔者有合夥人相助，偏財運旺；屬雞者人氣跟魅力大幅提升，順風順水；屬狗者只要懂得設立界線，財富會有所增長；屬馬者則是貴人眾多，事業財特旺。

▲寒露節氣。（示意圖／Reve AI製圖）



邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（10／08～10／23）12生肖運勢排行：

Top12：牛



屬牛的朋友這段時間需要重塑自我，做任何事不要過於魯莽，會有貴人、合夥人或另一半的相助與照應，所以不用太擔心，先打好地基再動作會比較穩妥，任何事衝動易招反噬。

Top11：鼠



屬鼠的朋友這段時間適合穩健的慢慢前行，雖然機會還未特別明顯，但穩定的資源是你的優勢，會有貴人助你一臂之力，但也要親力親為，雖說凡事要有耐心，但也不能一動不動的傻傻的等待，也切記不要高風險投資。

Top10：猴



屬猴的朋友這段時間有無形磁場相助，容易因外表跟名氣而得財，但有某些執著讓你想放棄一切，有中斷合作關係或感情關係的念頭，雖說價值觀被質疑很痛苦，但這只是校正期需要做調整而已，切勿過度自責與批判，否則會阻礙前進。

Top9：羊



屬羊的朋友這段時間容易因爆紅而有速財入袋，事業也能有不錯的進展，幸運值極高，但立場上容易被拉扯，讓人有模糊不清的感覺，需要清晰的表態，勿抱怨或過度的控制與佔有，才不會讓人家覺得不舒服。

Top8：龍



屬龍的朋友這段時間名氣增長快速，財運方面，努力已久，有機會看見回報，但是壓力大、責任重，需要注意身心平衡，多留時間休息，與人溝通也要謹慎，才不會招惹是非。

Top7：蛇



屬蛇的朋友這段時間有無形的磁場助力，容易在團體中成為領導者或注目的焦點，非常受人歡迎與喜愛，多多祈福會更加順利。在國外、異鄉、宗教團體或學習的地方容易遇到貴人。雖有規劃跟理想，但還是要先腳踏實地，審視自我資源能否配合得上，勿太過理想化，衝動行事。

Top6：虎



屬虎的朋友這段時間事業運、工作運都能順利進行，偏財運強，但此時需要花點時間自我覺察和修復內心，因為壓力和業力問題，心靈需要被喚醒，才有機會讓你得到療癒和成長。勿過度敏感，也不要逃避問題，需要主動處理自己與他人的情緒。

Top5：豬



屬豬的朋友這段時間正財運、偏財運跟桃花運皆旺，擁有貴人相助，在工作上說太多話容易被誤解，不如精簡主題與焦點，直接點出重點就好，也要注意與異性間的糾紛。

Top4：兔



屬兔的朋友這段時間容易被誤解，需要堅守核心價值，並且在社群中重新塑造形象，加深潛在影響力，能得到合夥人或另一半的幫助，偏財運旺，但見好就收，切勿久戰。

Top3：雞



屬雞的朋友這段時間容易吸引目光與支持，也有貴人暗地幫忙，人氣和魅力大幅提升，可以將流量變現，但切記勿被表象遮住真心，保持真誠比表演重要唷。

Top2：狗



屬狗的朋友這段時間財富上有所增長，自帶幸運，內在也很有安全感，同時也能感受到外界的支持，雖然事業上壓力不小，會快速的失去朋友，但也會再增加新友人，所以不用擔心。可以增強靈性層面成長，切忌過度照顧他人，可能會耗損自己，需要設立界線。

Top1：馬



屬馬的朋友這段時間建議多用心加強溝通能力，會讓你有所突破，在大環境中受人喜愛，由於人緣變好，能捕獲不少粉絲，事業財望，貴人眾多，切記要穩定情緒，控制慾跟佔有慾也別太強，否則容易有摩擦。

▲寒露期間對某些人來說，是重生轉變的時機。（示意圖／Pexels）



寒露也是秋天最後一個月的倒數，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，此時正逢四大凶星『土星、冥王星、海王星、天王星』逆行，是舊世界最後一次的收尾，過往累積沒處裡完的問題，會在最後四個月做個了結，對某些人來說，是重生轉變的時機，但對某些人則是毀滅。邱彥龍老師更提醒，世界的多變即將到來，雖然目前已經有些許感受，但到了2026年的5月之後，才正式開課，凡事皆有「可能」，容易讓人措手不及。

這16天也是增長智慧的好時機，邱彥龍老師表示，因為木星的關係，不論在家庭關係方面或自身安全感與情緒出口，都會大大的提升。建議多往國外、遠地去旅行，或者參加宗教活動、學習新知識，都會讓自己擁有不錯的收穫；另一方面，冥王星刑水星，這段時間小人會有點多，切記勿口無遮攔對人言語恐嚇或背後道人是非，容易引火自焚，招來禍凶或官訟

邱彥龍老師也提供【寒露轉運三法】讓大家參考：

1. 晨光靜定法：每日辰時7：30－9：00之間靜坐，手持白水晶或南洋珍珠，默念：「我收心聚力，說話有界，行動有力。」可搭配精油（佛手柑、雪松）嗅吸法，穩定身心靈的磁場。

2. 足浴淨場法（每週2次）：精油選用迷迭香（2滴），加死海鹽、薑片與熱水，腳邊擺放黑曜石或白瑪瑙，能排濁氣與化解人際間的是非。

3. 寒露招財法：

10月11日（癸丑日） 適合賺錢、花錢或投資，讓財富流動。

10月16日（戊午日），適合簽約、策略轉換、談價格。

10月21日（癸亥日），適合付款、談合夥、收回款項。

邱彥龍老師也分析，包含上升、太陽或月亮星座落在巨蟹、天蠍、射手、水瓶、雙子跟天秤等6個星座者，都擁有相對的幸運，不但有解決問題的能力，也有改革與努力的決心，知道提升自我的方向。

邱彥龍 老師 @yanlom7878

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師