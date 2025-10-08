　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

寒露「4大轉骨生肖」年底最大爆發戶　屬兔偏財運旺、第一名贏得好人緣

文／命理老師 邱彥龍

今（10／8）進入寒露，雖秋老虎仍發威，但也逐漸有了秋意，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，寒露期間有4大生肖越冷越強，把握住機會的話，將有幸成為年底最大暴發戶。這4大轉骨生肖中，屬兔者有合夥人相助，偏財運旺；屬雞者人氣跟魅力大幅提升，順風順水；屬狗者只要懂得設立界線，財富會有所增長；屬馬者則是貴人眾多，事業財特旺。

▲秋天 。（圖／AI製圖）

▲寒露節氣。（示意圖／Reve AI製圖）

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（10／08～10／23）12生肖運勢排行：

[廣告]請繼續往下閱讀...

Top12：牛

屬牛的朋友這段時間需要重塑自我，做任何事不要過於魯莽，會有貴人、合夥人或另一半的相助與照應，所以不用太擔心，先打好地基再動作會比較穩妥，任何事衝動易招反噬。

Top11：鼠

屬鼠的朋友這段時間適合穩健的慢慢前行，雖然機會還未特別明顯，但穩定的資源是你的優勢，會有貴人助你一臂之力，但也要親力親為，雖說凡事要有耐心，但也不能一動不動的傻傻的等待，也切記不要高風險投資。

Top10：猴

屬猴的朋友這段時間有無形磁場相助，容易因外表跟名氣而得財，但有某些執著讓你想放棄一切，有中斷合作關係或感情關係的念頭，雖說價值觀被質疑很痛苦，但這只是校正期需要做調整而已，切勿過度自責與批判，否則會阻礙前進。

Top9：羊

屬羊的朋友這段時間容易因爆紅而有速財入袋，事業也能有不錯的進展，幸運值極高，但立場上容易被拉扯，讓人有模糊不清的感覺，需要清晰的表態，勿抱怨或過度的控制與佔有，才不會讓人家覺得不舒服。

Top8：龍

屬龍的朋友這段時間名氣增長快速，財運方面，努力已久，有機會看見回報，但是壓力大、責任重，需要注意身心平衡，多留時間休息，與人溝通也要謹慎，才不會招惹是非。

Top7：蛇

屬蛇的朋友這段時間有無形的磁場助力，容易在團體中成為領導者或注目的焦點，非常受人歡迎與喜愛，多多祈福會更加順利。在國外、異鄉、宗教團體或學習的地方容易遇到貴人。雖有規劃跟理想，但還是要先腳踏實地，審視自我資源能否配合得上，勿太過理想化，衝動行事。

Top6：虎

屬虎的朋友這段時間事業運、工作運都能順利進行，偏財運強，但此時需要花點時間自我覺察和修復內心，因為壓力和業力問題，心靈需要被喚醒，才有機會讓你得到療癒和成長。勿過度敏感，也不要逃避問題，需要主動處理自己與他人的情緒。

Top5：豬

屬豬的朋友這段時間正財運、偏財運跟桃花運皆旺，擁有貴人相助，在工作上說太多話容易被誤解，不如精簡主題與焦點，直接點出重點就好，也要注意與異性間的糾紛。

Top4：兔

屬兔的朋友這段時間容易被誤解，需要堅守核心價值，並且在社群中重新塑造形象，加深潛在影響力，能得到合夥人或另一半的幫助，偏財運旺，但見好就收，切勿久戰。

Top3：雞

屬雞的朋友這段時間容易吸引目光與支持，也有貴人暗地幫忙，人氣和魅力大幅提升，可以將流量變現，但切記勿被表象遮住真心，保持真誠比表演重要唷。

Top2：狗

屬狗的朋友這段時間財富上有所增長，自帶幸運，內在也很有安全感，同時也能感受到外界的支持，雖然事業上壓力不小，會快速的失去朋友，但也會再增加新友人，所以不用擔心。可以增強靈性層面成長，切忌過度照顧他人，可能會耗損自己，需要設立界線。

Top1：馬

屬馬的朋友這段時間建議多用心加強溝通能力，會讓你有所突破，在大環境中受人喜愛，由於人緣變好，能捕獲不少粉絲，事業財望，貴人眾多，切記要穩定情緒，控制慾跟佔有慾也別太強，否則容易有摩擦。

▲寒露期間對某些人來說，是重生轉變的時機。（示意圖／Pexels）

寒露也是秋天最後一個月的倒數，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，此時正逢四大凶星『土星、冥王星、海王星、天王星』逆行，是舊世界最後一次的收尾，過往累積沒處裡完的問題，會在最後四個月做個了結，對某些人來說，是重生轉變的時機，但對某些人則是毀滅。邱彥龍老師更提醒，世界的多變即將到來，雖然目前已經有些許感受，但到了2026年的5月之後，才正式開課，凡事皆有「可能」，容易讓人措手不及。

這16天也是增長智慧的好時機，邱彥龍老師表示，因為木星的關係，不論在家庭關係方面或自身安全感與情緒出口，都會大大的提升。建議多往國外、遠地去旅行，或者參加宗教活動、學習新知識，都會讓自己擁有不錯的收穫；另一方面，冥王星刑水星，這段時間小人會有點多，切記勿口無遮攔對人言語恐嚇或背後道人是非，容易引火自焚，招來禍凶或官訟

邱彥龍老師也提供【寒露轉運三法】讓大家參考：

1. 晨光靜定法：每日辰時7：30－9：00之間靜坐，手持白水晶或南洋珍珠，默念：「我收心聚力，說話有界，行動有力。」可搭配精油（佛手柑、雪松）嗅吸法，穩定身心靈的磁場。

2. 足浴淨場法（每週2次）：精油選用迷迭香（2滴），加死海鹽、薑片與熱水，腳邊擺放黑曜石或白瑪瑙，能排濁氣與化解人際間的是非。

3. 寒露招財法

10月11日（癸丑日） 適合賺錢、花錢或投資，讓財富流動。
10月16日（戊午日），適合簽約、策略轉換、談價格。
10月21日（癸亥日），適合付款、談合夥、收回款項。

邱彥龍老師也分析，包含上升、太陽或月亮星座落在巨蟹、天蠍、射手、水瓶、雙子跟天秤等6個星座者，都擁有相對的幸運，不但有解決問題的能力，也有改革與努力的決心，知道提升自我的方向。

邱彥龍 老師 @yanlom7878
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

▲命理老師邱彥龍 。（圖／邱彥龍提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市知名餐廳爆食物中毒！　店家：尚未接到聯繫
北市府推薦T12基地給輝達！　李四川：有把握整合周邊私有地
快訊／砂石場遺體證實為失聯闆娘　光復洪災釀19死5失聯157
LINE用戶注意！11月起「3類人」終止服務
「時速149改成151」硬開高額罰單　國道警惡整飆仔...結
快訊／黑心豬腸確定重罰5400萬！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

名店「茗香園」疑爆食物中毒！女客控吃完上吐下瀉　店家回應了

寒露「4大轉骨生肖」年底最大爆發戶　屬兔偏財運旺、第一名贏得好人緣

比LINE視訊還穩「一票果粉卻不用」　網點頭：習慣是可怕的東西

台北故宮切割北京「文物南遷展」　沈春池基金會回應：為歷史補缺

台鐵國慶連假第二波「再加開6列次」　10/9開賣

消失1小時！男友「定位知名1商圈」　一票人勸分手：黑洞水很深

台灣健身網紅猝逝遭傳「用藥過量」！家屬悲曝死因：請停止造謠

買車票、做蛋白棒！美籍網紅救災「存款剩2元」　突收2萬贊助哭了

明後天3地降雨增　「娜克莉」最快周六迴轉不影響台灣

教師身心調適假雙十節起實施　教育部：代課鐘點費由政府支出

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

國軍天菜送帽給女童

花蓮挖土機超人中秋夜離世　負傷熱血救災最後身影曝光　兒堅強跪別：很驕傲

名店「茗香園」疑爆食物中毒！女客控吃完上吐下瀉　店家回應了

寒露「4大轉骨生肖」年底最大爆發戶　屬兔偏財運旺、第一名贏得好人緣

比LINE視訊還穩「一票果粉卻不用」　網點頭：習慣是可怕的東西

台北故宮切割北京「文物南遷展」　沈春池基金會回應：為歷史補缺

台鐵國慶連假第二波「再加開6列次」　10/9開賣

消失1小時！男友「定位知名1商圈」　一票人勸分手：黑洞水很深

台灣健身網紅猝逝遭傳「用藥過量」！家屬悲曝死因：請停止造謠

買車票、做蛋白棒！美籍網紅救災「存款剩2元」　突收2萬贊助哭了

明後天3地降雨增　「娜克莉」最快周六迴轉不影響台灣

教師身心調適假雙十節起實施　教育部：代課鐘點費由政府支出

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

砸4億打造！「大巨蛋秀泰影城」曝光　全台最多特殊影廳⋯一日限定半價體驗

拉美3友邦慶賀團訪台　外交部：以主賓身分出席國慶大會

于朦朧「潛規則」慘死延燒！　黃小琥認曾遭「霸王硬上弓」暴走了

提升公共工程品質　台東縣政府召開114年工程督導會報

王義川稱「青少年白目」要校園禁抖音　王世堅：政治界玻璃心

獨／網軍總司令逃柬被擄！賣慘向被害人求救　丁寧親弟怒批無恥

北市府推薦T12基地給輝達！　李四川：有把握整合周邊私有地

台東卑南溪現河川揚塵　縣府呼籲民眾加強防護

沖繩旅遊注意！宮古島驚現「5m超巨食人鯊」　浮潛觀光客目睹嚇壞

【啤酒出場瞬間嗨翻】鏟子超人肚子餓！火車上大家溫暖投食

生活熱門新聞

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」

北捷踹嬤「Fumi阿姨」被問：是男是女？高EQ回應

日本搭機「行李箱突被偷走」偷竊手法曝！一票人受害

新竹市發錢！5000元消費金領取資格曝　

2習慣恐成肺腺癌推手！最新研究曝

雙語幼兒園遭爆「膠帶封嘴、打臉虐童」　創辦人正面開戰！

明起連3天降雨機率增　下周更強東北季風「高溫跌破30度」

快訊／娜克莉颱風生成　「大迴轉」最新預測路徑曝

快訊／8級強風來了　可能有新颱預估路徑曝

更多熱門

相關新聞

寒露到！中醫：腳不露＋保健4招

寒露到！中醫：腳不露＋保健4招

「時露寒冷，而將欲凝結，故名寒露。」寒露是二十四節氣中的第十七個節氣，今年落在10月8日，意味著氣候正式從「秋老虎」的涼爽日夜，轉為寒意漸重的初冬階段。中醫師魏士晉提醒，此時正是呼吸道疾病好發的時節，民眾務必要特別留意保暖與養生。

10月8日星座運勢／3星座愛情運爆棚

10月8日星座運勢／3星座愛情運爆棚

今「寒露」！　相沖生肖曝光

今「寒露」！　相沖生肖曝光

「重色輕友」星座Top 3

「重色輕友」星座Top 3

12星座一周運勢10／6-10／12

12星座一周運勢10／6-10／12

關鍵字：

邱彥龍運勢生肖節氣寒露

讀者迴響

熱門新聞

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」

北捷踹嬤「Fumi阿姨」被問：是男是女？高EQ回應

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面