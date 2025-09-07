白露撞最凶鬼月！命理師警告「這類人」小心：好兄弟也看不下去

▲今年白露剛好撞上鬼月。（示意圖／Pixabay）

圖文／鏡週刊

鬼月撞白露「肅殺之氣」轉旺！農曆7月正值鬼月，又剛好遇上今（7）日的節氣「白露」，命理師提醒，肅殺之氣逐步增強，不僅容易讓過去隱藏的錯事被揭發，甚至連「好兄弟」都可能看不下去而落井下石，勸做錯事的人要及早懺悔，否則恐怕會招來麻煩。

命理師柯柏成在臉書指出，白露是秋天的第三個節氣，屬金的肅殺之氣逐漸旺盛，今年（2025）又碰上閏六月、鬼月七月半，更容易讓過去不法或不義的行為被翻出來。

柯柏成直言：「鬼神害盈而福謙。」意指凡是不義之財、不正之舉，在這段時間都會被放大，「還特別容易被好兄弟們看不下去而落井下石」。

除了提醒做錯事的人快點反省懺悔，柯柏成也點名2類人要特別當心：

● 生肖屬龍者：原本能幫助的貴人可能會突然抽手，合作或支援中斷，陷入孤立狀態。

● 農曆3月出生者：近期容易出現健康問題，特別要避免熬夜與過度勞累，以免拖垮身體。

而柯柏成也建議，白露當天可以在家中正西方擺放7朵白色或黃色鮮花，有助於聚集金氣、提升財運與貴人運，等花自然凋謝後再收起即可。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。



