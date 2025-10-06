今「中秋天赦雙吉日」錯過再等62年　一招吸能量貴人

▲中秋月圓人團圓。（圖／資料照）



今天是中秋節，恰逢天赦日！命理師柯柏成分享「月光祈福淨化法」，民眾能祈求許願，並將月光加持過的「福水」喝完，代表將圓滿的能量融入自身；如果有隨身配戴的玉珮或其他吉祥物，可在月光下靜置一個小時加持，能增強溫柔的磁場與貴人運。

柯柏成在臉書說，今年乙巳年的中秋相當不一樣，這一天是本世紀第一次中秋佳節適逢天赦日，錯過這一天要再等62年，也就是2087年才有這種曆法的巧合；換句話說，本世紀也就兩次這種雙吉重日，一次是2025年，另一次是2087年。

柯柏成指出，把握天赦日的「懺悔赦罪」，與中秋月圓的「祈求圓滿」兩大主軸，「月光祈福淨化法」（推薦在晚上進行，沐浴在月光下）：

►準備物品

一杯清水（普通的白開水即可）用透明玻璃杯裝八分滿、一個白色小碟子或碗、五色豆（綠豆、紅豆、黃豆、黑豆、白豆）或少許鹽米（鹽和白米混合）。

一張紅紙，寫上自己的姓名、出生年月日、住址。

►淨化空間

晚間7時至11時（戌時、亥時為佳），先在陽台或窗邊能見到月光的地方，將五色豆或鹽米撒向四周（象徵驅除晦氣），隔天早上就可以清掃乾淨。

►擺設水杯

將裝清水玻璃杯放在紅紙上，置於月光能照射到的位置。

►誠心向月亮祈禱

心中默唸或開口稟告，「恭請玉皇大帝、太陰星君作主，弟子（姓名）於此乙巳年天赦日、中秋佳節，誠心懺悔過往一切罪業與過失，祈求赦免冤親債主之干擾。並藉此月圓之光，祈求賜予（說出具體願望，如：家庭圓滿、健康平安、財運亨通等）。」

►月之光華加持

將杯水在月光下放置至少一小時，吸收月光的精華，將加持過的「福水」喝完，代表將圓滿的能量融入自身。

柯柏成說，如果有隨身配戴的玉珮或其他吉祥物，都可以在這一天月光下靜置一個小時加持，能增強溫柔的磁場與貴人運。

柯柏成提到，萬一當天碰巧所在地區因天候因素見不到月光，這也沒關係，還是可以照之前天赦日煮錢水的方式增加財運；因曆法本身就已經是可遇不可求，還要配合天候因素，當然就更增加這種吉祥日子的稀缺性。

柯柏成表示，《本草綱目·水部》特別強調秋天露水的藥用價值，原文為「秋露繁時，以盤收取，煎如飴，令人延年不飢」、「百草頭上秋露，未晞時收取，愈百疾，止消渴，令人身輕不飢，肌肉悅澤」；在中秋所處這個節氣裡面，傳統醫學的看法是有相當不一樣的能量。

柯柏成指出，另外，《本草綱目》極力推崇 「井華水」，即清晨第一次汲取的井水，在一些地區有於中秋節清晨搶打「第一桶井水」的習俗，認為這天的井華水吸收月亮精華，更加靈驗，飲用後可以讓人聰明、健康。

柯柏成說，現在時代都會地區已經很少人在用井水，取而代之還是可以用這一天取得的清水，在月光下曝曬後來，做為儀式上的介質。

