生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

顏正國肺腺癌驟逝！胸腔醫曝出現症狀「通常已末期」

▲▼顏正國專訪。（圖／ETtoday資料照）

▲顏正國驟逝的消息震驚台灣社會，胸腔科醫師蘇一峰表示，肺腺癌出現症狀，通常已是病情嚴重。（圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

50歲男星「好小子」顏正國癌逝消息震驚社會，令許多粉絲錯愕不捨。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文，提醒大家肺腺癌的危險性，早期往往毫無徵兆，等到出現症狀時，通常已是病情嚴重的末期，治療難度大幅提升。蘇醫師呼籲，定期進行篩檢是預防肺腺癌的最佳策略，能有效提高早期發現的機會。

蘇醫師提到，顏正國因肺腺癌過世，從確診到離世僅僅一年，令人痛心。他指出，肺腺癌初期很難察覺，等到患者感覺身體不適時，通常已經進入晚期，錯過了最佳治療時機。這也是肺腺癌被視為「隱形殺手」的原因之一。

他分享了一個病患的案例，這位患者的肺腺癌腫瘤已長到十公分，但依然沒有任何明顯的不適，直到兩週後病情急轉直下，被送進加護病房搶救。幸好最後成功救回，但這樣的情況並非每次都能有好結果。蘇醫師強調，肺腺癌的早期篩檢至關重要，因為許多患者在初期幾乎沒有明顯症狀，只有透過檢查才能提前發現。

蘇醫師再次呼籲，肺腺癌的隱匿性讓人防不勝防，定期篩檢是唯一能有效降低風險的方式。他提醒大家，如果等到身體出現問題才去看醫生，可能早已失去治療的黃金期。肺腺癌的威脅就在於它的「悄悄來襲」，不容忽視，健康的主動管理才是對自己和家人負責的最佳選擇。

顏正國「戲裡也在中秋離世」巧合惹鼻酸

50歲資深男星顏正國於7日傳出離世噩耗，其親友隨後也證實他是因肺腺癌病逝。而事實上，肺癌本就是國人頭號殺手，其中肺腺癌占比達到五成，近一年多來已經有多位藝人證實罹患肺腺癌，去年過世的汪建民也同樣是患者，他去世的日期甚至就是在10月7日。

