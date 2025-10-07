響應世界心理健康日　新北市圖推動親子SEL共學

▲從識情緒到善管理，新北市圖以SEL課程，為親子心理健康打底。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

10月10日除了是雙十國慶，同時也是世界心理健康日，甫於7月底重新啟用的新北市立圖書館蘆洲永平分館，特別從10月份起規劃了一系列「做我的情緒偵探」SEL親子社會情緒學習系列活動，透過有趣的牌卡親子體驗活動、心靈樹卡探索活動、SEL情緒學習親子講座、主題書展等，教親子將SEL融入日常，學習如何表達自我情緒及人際互動，讓孩子和大人都能成為更好的人。

在壓力日增的現代社會，不只大人備感壓力，孩子也會有情緒和人際關係的困擾，透過「社會情緒學習（SEL）」可以調適壓力，讓身心保持平衡。新北市立圖書館吳佳珊館長表示，蘆洲永平分館結合社會情緒學習(SEL），除了打造減壓閱讀角，還有心靈紓壓書籍以及情緒牌卡與療癒小物免費提供民眾借用。響應10月10日世界心理健康日，也特別推出一系列SEL親子社會情緒學習活動，鼓勵家長陪伴孩子學習如何面對情緒挑戰，並做出適當回應，練習用不同的角度看事情，日後面對各種壓力時才會有良好的適應力。

蘆洲永平分館「做我的情緒偵探」SEL親子社會情緒學習系列活動，包括10月1日至10月31日「我們與『情緒』的距離」SEL主題書展；10月11日「心靈樹卡－通往幸福的療癒之道」探索活動，將帶大家透過心靈樹卡的引導，傾聽內在聲音，探索自我能量，學習看見生命中的美好。10月18日「做我的情緒偵探」親子體驗活動，透過遊戲化的方式，帶孩子覺察自己的情緒。

11月1日「正念在家庭SEL中的應用—親職角色的情緒與壓力管理」、11月29日「以SEL陪孩子長出高EQ好人際」以及12月20日「教養不生氣—談SEL，提升父母情緒韌性」三場SEL親子講座，將協助父母從日常生活與孩子的互動中融入SEL元素，建立更緊密的親子關係，並幫助孩子面對環境變化與壓力。詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢，洽詢電話：02-2847-5873。