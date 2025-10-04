　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

天涼好個秋！親子Chill in科工「職探任意門」全新登場　體驗設施大升級

圖、文／國立科學工藝博物館提供

秋意漸濃，爸媽總想找個寓教於樂的好地方，讓孩子在玩樂中也能長知識。位於高雄的國立科學工藝博物館（科工館），今年特別推出「Chill in 科工」雙重驚喜──全新展覽【職探任意門】，搭配升級版【體驗設施】，讓家庭旅程不只是單純的玩，更是一場啟發未來夢想與探索科學的親子之旅。

▲▼國立科學工藝博物館,科工館,親子,科學,工藝,防災,地震,太空,智慧,AI。（圖／國立科學工藝博物館提供）

最新亮點｜職探任意門（4F）
孩子未來會成為誰？AI工程師、建築設計師，還是救人的白衣天使？

科工館全新展覽【職探任意門】，正是一扇帶領孩子走進未來的探索之門。

展場以沉浸式體驗為核心，結合遊戲任務與角色扮演，孩子能化身各行各業的專業角色：在模擬手術室專注搶救，在圖紙上發揮設計創意，挑戰 AI 程式的邏輯思維，甚至親身感受消防救援的臨場緊張。

▲▼國立科學工藝博物館,科工館,親子,科學,工藝,防災,地震,太空,智慧,AI。（圖／國立科學工藝博物館提供）

這裡最特別的，是「先玩再想」的理念。孩子在過程中會自然地思考：「未來，我想成為怎樣的人？」對孩子而言，是興趣的試探與夢想的萌芽；對父母來說，更是一個與孩子談心、討論未來的契機。

▲▼國立科學工藝博物館,科工館,親子,科學,工藝,防災,地震,太空,智慧,AI。（圖／國立科學工藝博物館提供）

精選四大體驗設施｜玩出科學力！
震撼柒體驗—地震災防教育專區（新登場｜4F 科學開門廳內）
坐上六軸擬真地震平台，瞬間重現 921 大地震的劇烈晃動。短短五分鐘，課本上的防震口訣「趴下、掩護、穩住」立刻化為身體記憶。展區更結合地震即時警報、海底地震儀網路與早期地震儀收藏，讓親子一起理解台灣為何地震頻繁，以及科技如何守護生活。這不只是體驗，更是一堂真實的生命教育。

▲▼國立科學工藝博物館,科工館,親子,科學,工藝,防災,地震,太空,智慧,AI。（圖／國立科學工藝博物館提供）

4D 太空飛行（6F 太空飛行探索廳內）
只需 7 分鐘，就能展開一趟星際之旅：穿越雲層、俯瞰地球、登上月球，再飛向火星。當孩子興奮地問：「以後我能當太空人嗎？」爸媽或許會笑著回答：「只要努力，夢想就能更近一步。」

▲▼國立科學工藝博物館,科工館,親子,科學,工藝,防災,地震,太空,智慧,AI。（圖／國立科學工藝博物館提供）

▲▼國立科學工藝博物館,科工館,親子,科學,工藝,防災,地震,太空,智慧,AI。（圖／國立科學工藝博物館提供）

兒童電動汽機車體驗（B1F FUN 城市展示廳內）
3 至 8 歲孩子的最愛！在擬真道路上開小汽車或小機車，遵守紅綠燈與斑馬線，將交通安全觀念自然融入遊戲。迷你版城市還有牙醫診所、花店、糕餅店等，讓孩子邊玩邊探索生活科學。

▲▼國立科學工藝博物館,科工館,親子,科學,工藝,防災,地震,太空,智慧,AI。（圖／國立科學工藝博物館提供）

智慧駕車遊高屏（4F 交通夢想廳內）
從高雄一路駛向潮州，過程中可能遇到行人突然穿越、暴雨影響視線等狀況，智慧運輸系統（ITS）即時提醒，幫助駕駛應對。短短 4 分鐘，讓孩子體驗智慧交通的未來感，也開啟親子對自駕車、智慧城市的想像。

▲▼國立科學工藝博物館,科工館,親子,科學,工藝,防災,地震,太空,智慧,AI。（圖／國立科學工藝博物館提供）

館內其他亮點
除了這些推薦，科工館還有 18 個常設展廳，涵蓋機械、交通、電信、航太、生活科技等領域；還有 3D 大銀幕電影院與「趣自造 Chill Maker」課程。無論年齡層，都能在這裡找到適合的科學樂趣。

▲▼國立科學工藝博物館,科工館,親子,科學,工藝,防災,地震,太空,智慧,AI。（圖／國立科學工藝博物館提供）

親子小提醒
• 時間規劃：週末人潮多，建議提前購票，避免久候。
• 年齡限制：部分設施有限制，建議先查閱，挑選最合適的活動。
• 親子互動：陪伴參與比單純拍照更重要，爸媽也能成為孩子最好的學習夥伴。
• 假期搭配：教師節、中秋、國慶、光復等連假，是安排秋季深度旅遊的好時機。
• 綠色交通：建議搭乘捷運、台鐵、公車或 YouBike 前往，環保又便利。

未來，就在科工館！
親子同遊，不只是單純的玩樂，更是在陪伴中為孩子種下夢想的種子。從【職探任意門】開啟未來想像，到常設展廳與體驗設施累積「實作科學力」，科工館正是孩子探索世界、認識自我的最佳舞台。

每一次體驗，都是孩子眼睛發亮的瞬間；每一次互動，都是家人共同成長的回憶。這個秋天，不妨走進科工館，一起張開眼睛、動手實驗、開心驚呼，在探索中培養面對未來的信心與能量。

▲▼國立科學工藝博物館,科工館,親子,科學,工藝,防災,地震,太空,智慧,AI。（圖／國立科學工藝博物館提供）

【票價資訊】
全票120 元、持有學生證個人90元
其他優惠票種及年卡資訊，請詳見科工館官網（https://www.nstm.gov.tw）參觀資訊>參觀須知>時間票價。

【交通方式】
• 大眾運輸：臺鐵科工館站（4420）、輕軌科工館站（C30）、高雄市公車60號直達本館，步行約5～10分鐘。
• 自行開車：南下建議九如路交流道、北上建議中正路交流道，周邊設有汽機車停車場。
• 其他：YouBike、捷運紅線轉乘公車或臺鐵皆可抵達。
詳細交通資訊，請詳見科工館官網（https://www.nstm.gov.tw）參觀資訊>參觀須知>時間票價。

【開放時間】
每週二至週日09:00–17:00。
休館日：每週一（逢國定假日或補假日照常開放）、除夕、初一。
地　址：高雄市三民區九如一路720號
電　話：(07)380-0089

國立科學工藝博物館科工館親子科學工藝防災地震太空智慧AI

