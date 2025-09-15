以軍2萬傷兵「逾半數」罹患精神疾病！　PTSD成最大夢魘

▲以色列南部集體農莊貝里（Be`eri），一名以色列士兵站在哈瑪斯的遺體旁。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

以色列國防部復健司14日公布驚人數據，2023年10月7日哈瑪斯攻擊引發加薩戰爭（Gaza War）以來，該國累計治療約2萬名傷兵，其中逾半數、也就是超過1萬人罹患精神疾病。

根據這份數據，2萬名傷兵之中，64%是預備役軍人，56%罹患創傷後壓力症候群（PTSD）等精神疾病治療，20%同時承受身心創傷。

生理傷勢方面，大約9%被定義為中重度傷患，其中56人傷殘程度超過100%，也就是最嚴重等級的傷勢，16人癱瘓，99人截肢後裝設義肢。

▲2023年12月， 以色列內坦亞（Netanya）正在舉行一名22歲殉國士兵的葬禮。（圖／達志影像／美聯社）

《以色列時報》報導，國防部復健司目前每月治療的加薩戰爭傷兵約有1000人，外加過往戰爭的600人。包含歷年戰爭在內，該部門目前一共照護了8萬1700名受傷退伍軍人，其中3.1萬人、也就是38%左右患有精神疾病。

根據預測，到了2028年治療人數將達10萬人，至少半數將患有PTSD等精神疾病。復健司預算為83億新謝克爾（約25億美元），其中41億新謝克爾專門用於心理疾病治療。

加薩戰爭爆發至今，以色列國防軍一共904名士兵陣亡，其中329人死於10月7日攻擊當日，460人死於加薩地面行動。面對治療師短缺及自殺風險等挑戰，國防部長卡茨（Israel Katz）與財政部長斯莫特里赫（Betzalel Smotrich）日前宣布成立公共委員會，研擬擴大傷兵治療復健的建議方案。