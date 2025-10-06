南非降級我駐處、逼遷館　駐外代表揭當地台人處境：我們不再受歡迎

▲我國駐南非聯絡代表處。（圖／翻攝自臉書／Taiwan in South Africa）

記者趙蔡州／綜合報導

南非政府近年二度要求我國駐南非代表處降格、遷出首都，後來又擅自將代表處更名為駐約翰尼斯堡台北商務辦事處、駐開普敦台北商務辦事處。我國駐南非代表廖文哲近期受訪時表示，為什麼南非要這麼做，所有人都知道幕後黑手是誰，並透露台灣人在當地的處境艱難，「台灣人在南非不受到歡迎！」

儘管台灣與南非1997年正式斷交，但當年已故南非總統曼德拉（Nelson Mandela）曾經與台灣達成協議，允許台灣保留駐南非行政首都普勒托利亞（Pretoria）代表處名稱及地點，然而近年南非態度轉變，要求我方遷館並逐步降級與台灣關係。

根據《彭博》報導，我國駐南非代表廖文哲表示，南非自2023年起要求我駐普勒托利亞代表處遷往經濟重鎮約翰尼斯堡，我方拒絕後，南非國際關係與合作部（DIRCO）就以行政手段回應，在官網上片面更改代表處地址，並將他從人員名單中刪除，改列其他駐外人員姓名，其中甚至有一位已過世的員工。

廖文哲指出，南非2024年4月正式發文要求我方遷館，原定期限為同年10月，後延至今年3月，而隨著南非將在11月主辦G20峰會，中國國家主席習近平預計出席，南非今年7月又片面將我國兩個代表處更名為「駐約翰尼斯堡台北商務辦事處」及「駐開普敦台北商務辦事處」。

廖文哲說，南非的舉動形同否定了當年曼德拉政府與台灣達成的協議精神，當年曼德拉政府為了維繫雙方的友誼與合作，費了很大一番功夫才達成協議，如今這份智慧卻輕易被推翻，而南非為什麼要這麼做，所有人都知道幕後黑手是誰。

廖文哲坦言，台灣人如今在南非的處境相當艱難，不僅外交活動受限，連民間交流也陷入停滯，1970年台灣曾有一股移民南非潮，當地台灣人一度達到5萬人，如今卻只剩下8000人，雙邊貿易量也下降。他直言，台灣人在這裡（南非）不受歡迎，如果台灣人在當地感受不到友善與尊重，就會選擇離開。