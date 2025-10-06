　
國際

南非降級我駐處、逼遷館　駐外代表揭當地台人處境：我們不再受歡迎

▲▼我國駐南非聯絡代表處。（圖／翻攝自臉書）

▲我國駐南非聯絡代表處。（圖／翻攝自臉書／Taiwan in South Africa）

記者趙蔡州／綜合報導

南非政府近年二度要求我國駐南非代表處降格、遷出首都，後來又擅自將代表處更名為駐約翰尼斯堡台北商務辦事處、駐開普敦台北商務辦事處。我國駐南非代表廖文哲近期受訪時表示，為什麼南非要這麼做，所有人都知道幕後黑手是誰，並透露台灣人在當地的處境艱難，「台灣人在南非不受到歡迎！」

儘管台灣與南非1997年正式斷交，但當年已故南非總統曼德拉（Nelson Mandela）曾經與台灣達成協議，允許台灣保留駐南非行政首都普勒托利亞（Pretoria）代表處名稱及地點，然而近年南非態度轉變，要求我方遷館並逐步降級與台灣關係。

根據《彭博》報導，我國駐南非代表廖文哲表示，南非自2023年起要求我駐普勒托利亞代表處遷往經濟重鎮約翰尼斯堡，我方拒絕後，南非國際關係與合作部（DIRCO）就以行政手段回應，在官網上片面更改代表處地址，並將他從人員名單中刪除，改列其他駐外人員姓名，其中甚至有一位已過世的員工。

廖文哲指出，南非2024年4月正式發文要求我方遷館，原定期限為同年10月，後延至今年3月，而隨著南非將在11月主辦G20峰會，中國國家主席習近平預計出席，南非今年7月又片面將我國兩個代表處更名為「駐約翰尼斯堡台北商務辦事處」及「駐開普敦台北商務辦事處」。

廖文哲說，南非的舉動形同否定了當年曼德拉政府與台灣達成的協議精神，當年曼德拉政府為了維繫雙方的友誼與合作，費了很大一番功夫才達成協議，如今這份智慧卻輕易被推翻，而南非為什麼要這麼做，所有人都知道幕後黑手是誰。

廖文哲坦言，台灣人如今在南非的處境相當艱難，不僅外交活動受限，連民間交流也陷入停滯，1970年台灣曾有一股移民南非潮，當地台灣人一度達到5萬人，如今卻只剩下8000人，雙邊貿易量也下降。他直言，台灣人在這裡（南非）不受歡迎，如果台灣人在當地感受不到友善與尊重，就會選擇離開。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/05 全台詐欺最新數據

268 1 1490 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

花蓮受災屋主緊盯怪手　泥堆中挖出「女兒的愛」弄哭網友
快訊／AMD盤前暴漲35%！證實Open AI拿1成股權
啦啦隊女神「闕闕」涉洗錢！IG急發聲
北市驚悚命案！女失聯4年「成乾屍」慘死租屋處　妹悲控死因不單
快訊／中央慰助金每戶35萬「直接入帳」　明起接受洽辦
南非降級我駐處、逼遷館　駐外代表揭當地台人處境

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

南非政府以政府公報降等、更名台灣2辦事處方式，打壓我國主權，我政府擬祭出半導體、晶片出口管制作為反制，南非立刻請求協商。事實上，我國除了祭出晶片手段外，貿易上也作出調整。根據農業部統計，今年至今從南非進口的蘋果數量僅99公噸，對比去年6460公噸，可謂是雪崩式下跌。

南非肯德基宣布：將公開炸雞祕方

晶片反制奏效！外交部：和南非協商中　不尊重我主權通盤研議措施

「晶片外交」是王牌？　BBC警告恐反傷台灣

南非釋協商訊號！外交部暫緩晶片管制　綠委這樣分析

