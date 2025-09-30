　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

晶片反制奏效！外交部：和南非協商中　不尊重我主權通盤研議措施

▲▼外交部亞西及非洲司副司長陳詠博。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部亞西及非洲司副司長陳詠博。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

南非政府打壓我國主權，以政府公報降等、更名台灣2辦事處，經濟部日前預告祭出半導體、晶片輸出管制。不過，經濟部25日突發聲明暫停，外交部也證實，南非政府請求協商。外交部亞西及非洲司副司長陳詠博今（30日）說明，持續與南非政府進行相關協商，對於不尊重我國主權國家，外交部會基於國家利益，秉持平等尊嚴原則，通盤研議可能運用的措施與途徑。

南非政府打壓我國主權，以政府公報降等、更名台灣2辦事處，經濟部日前預告祭出半導體、晶片輸出管制，外媒也一度以「罕見強勢」形容我方態度。不過，經濟部25日突發聲明，指與外交部討論後，決定暫停這項管制措施。外交部回應，鑒於我國駐南非代表處，頃接獲南非政府請求針對我駐斐館處地位進行協商的訊息，因此同意暫緩上揭預告程序。

外交部今日上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾外交協調會執行長蕭光偉主持，並由外交部亞西及非洲司副司長陳詠博進行業務簡報。

談及與南非協商進度，陳詠博表示，我方持續跟南非政府進行相關的協商，協商持續進行中。有關於其他不尊重我國主權的國家，外交部將基於國家利益，秉持平等尊嚴原則，通盤研議可能運用的措施與途徑，以捍衛國家尊嚴與主權。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／應曉薇一下車「又跟愛女親嘴」！
獨／沒淹死也等枯死！破口前1km守住　農民嘆：否則光復全沒了
遭質疑「有去花蓮義煮嗎？」　名廚高EQ回覆：抱歉我王X蛋
快訊／高虹安涉貪一審判刑7年4月　二審今辯結12月16日宣判
38歲女搭捷運暈倒「三條冠狀動脈全塞」　醫示警：心肌梗塞年輕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

公館圓環通車首個上班日！　陳學聖秀影片大讚「很好開」

爆海鯤號系統測試「靠無線對講機溝通」　郭璽：不可能今年交艦

假帳號稱「連戰之子李德維挺鄭麗文」　連勝文傻眼：愚蠢的助選方式

外交部：俄國電子簽停留期限延至30天　哈薩克開放預審制電子簽證

晶片反制奏效！外交部：和南非協商中　不尊重我主權通盤研議措施

外交部組踩線團考察史瓦帝尼　看野生動物園區、推台史觀光合作

習近平施壓川普表態反台獨？　外交部：美方對台立場不變

全真瑜珈停業破產　北市府凍結2.1億信託資金、會員可申請退款

詐領助理費頻傳！全國議長聯誼會拜訪立院　盼修法解套歷史共業

國慶焰火40分鐘放4.2萬發　許淑華：遊客開車這兩地「想停哪都可」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

公館圓環通車首個上班日！　陳學聖秀影片大讚「很好開」

爆海鯤號系統測試「靠無線對講機溝通」　郭璽：不可能今年交艦

假帳號稱「連戰之子李德維挺鄭麗文」　連勝文傻眼：愚蠢的助選方式

外交部：俄國電子簽停留期限延至30天　哈薩克開放預審制電子簽證

晶片反制奏效！外交部：和南非協商中　不尊重我主權通盤研議措施

外交部組踩線團考察史瓦帝尼　看野生動物園區、推台史觀光合作

習近平施壓川普表態反台獨？　外交部：美方對台立場不變

全真瑜珈停業破產　北市府凍結2.1億信託資金、會員可申請退款

詐領助理費頻傳！全國議長聯誼會拜訪立院　盼修法解套歷史共業

國慶焰火40分鐘放4.2萬發　許淑華：遊客開車這兩地「想停哪都可」

公館圓環通車首個上班日！　陳學聖秀影片大讚「很好開」

EVOASIS攜手臺南市府啟動快充站建置　首批6站18槍180kW上線

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

快訊／北市內湖熱飆38.5度　6縣市「高溫警示」

《排球少年》影山飛雄聲優結婚！石川界人情定大4歲內田真禮…網狂賀

換季爛臉妝不貼？簡化程序、避免美白酸類都關鍵

「台灣超人」馳援光復累趴車廂　何其有幸並肩清掃家園

快訊／應曉薇再出庭！一下車「又跟愛女親嘴」　北院前上演母女情深

義美小泡芙「紅白包裝」有玄機　官方揭真相：真的有差

蛋殼的逆襲！　1區買氣超越仁武「單價首飆37萬」

【棒球情人變救災情人】高國輝返花蓮救家園 ！「麒麟臂」助清泥

政治熱門新聞

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

快訊／藍營提案退回115年總預算「表決前一刻急撤案」　綠營爆掌聲

張善政背包客打扮現身花蓮！慰勞桃園隊

《菱傳媒》捲黃國昌狗仔集團案　今停止發稿！是否結束營運下午揭曉

「雨鞋終於髒了」　傅崐萁被挖淤泥被拍

被批搞神隱！黃國昌反擊了　嗆王義川蠢、全台最大狗仔集團是鏡傳媒

拆公館圓環提前通車　蔣萬安讚：整體算順暢

公館圓環塞爆　蔣萬安：用路人要熟悉路型

黃國昌「指揮偷拍」鐵證曝光　疑有港資介入

黃國昌直播回應養狗仔　政治工作者3點吐槽

光復警報誤響！網紅被拍推獨輪車逃命

全真瑜珈停業破產　北市府凍結2.1億信託資金、會員可申請退款

藍放行115年總預算　傅崐萁籲卓榮泰：依法落實編列三讀法案預算

首談謝幸恩讚優秀記者　黃國昌：鏡傳媒對監督政府者發動抹黑攻擊

更多熱門

相關新聞

推觀光！　外交部邀業者組踩線團考察史瓦帝尼

推觀光！　外交部邀業者組踩線團考察史瓦帝尼

外交部亞西及非洲司副司長陳詠博今（30日）表示，外交部9月25日至10月2日邀請相關旅行業者組成觀光踩線團，赴史瓦帝尼王國考察當地自然及人文觀光環境，全團共17人，訪史期間除拜會觀光暨環境事務部長姆孔坦，亦參訪非洲傳統部落、考察開放式野生動物園區、當地手工藝文化、世界第二大巨石等景點，並與觀光局及當地旅行業者交流互動，深度考察史國旅遊潛力及推動台史觀光合作。

習近平施壓川普表態反台獨？　外交部回應了

習近平施壓川普表態反台獨？　外交部回應了

深化科技、文化與民主「黃金三角」　台外長首登「華沙安全論壇」

深化科技、文化與民主「黃金三角」　台外長首登「華沙安全論壇」

美拋晶片製造與台五五分　藍委質疑賴清德心知肚明：不折不扣的賣國

美拋晶片製造與台五五分　藍委質疑賴清德心知肚明：不折不扣的賣國

陸新增「K」簽證10／1生效 瞄準國外青年科技人才

陸新增「K」簽證10／1生效 瞄準國外青年科技人才

關鍵字：

外交部南非晶片陳詠博

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

孫德榮收于朦朧魂魄

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

午後變天！　今「雨最大」地區曝

罹難者頭七公祭！徐榛蔚上香哭了　家屬怒吼

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面