晶片反制奏效！外交部：和南非協商中　不尊重我主權通盤研議措施

▲外交部亞西及非洲司副司長陳詠博。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

南非政府打壓我國主權，以政府公報降等、更名台灣2辦事處，經濟部日前預告祭出半導體、晶片輸出管制。不過，經濟部25日突發聲明暫停，外交部也證實，南非政府請求協商。外交部亞西及非洲司副司長陳詠博今（30日）說明，持續與南非政府進行相關協商，對於不尊重我國主權國家，外交部會基於國家利益，秉持平等尊嚴原則，通盤研議可能運用的措施與途徑。

南非政府打壓我國主權，以政府公報降等、更名台灣2辦事處，經濟部日前預告祭出半導體、晶片輸出管制，外媒也一度以「罕見強勢」形容我方態度。不過，經濟部25日突發聲明，指與外交部討論後，決定暫停這項管制措施。外交部回應，鑒於我國駐南非代表處，頃接獲南非政府請求針對我駐斐館處地位進行協商的訊息，因此同意暫緩上揭預告程序。

外交部今日上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾外交協調會執行長蕭光偉主持，並由外交部亞西及非洲司副司長陳詠博進行業務簡報。

談及與南非協商進度，陳詠博表示，我方持續跟南非政府進行相關的協商，協商持續進行中。有關於其他不尊重我國主權的國家，外交部將基於國家利益，秉持平等尊嚴原則，通盤研議可能運用的措施與途徑，以捍衛國家尊嚴與主權。