政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣拒買南非蘋果「進口量崩跌96％」　硬起來祭晶片制裁談判中

▲蘋果。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台灣對南非貿易作出調整，進口蘋果量下滑超過96%。（示意圖／pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

南非政府以政府公報降等、更名台灣2辦事處方式，打壓我國主權，我政府擬祭出半導體、晶片出口管制作為反制，南非立刻請求協商。事實上，我國除了祭出晶片手段外，貿易上也作出調整。根據農業部統計，今年至今從南非進口的蘋果數量僅99公噸，對比去年同期2695公噸，可謂是雪崩式下滑。

根據統計數據，台灣今年進口南非蘋果，至今一共有4筆進口，最近一筆在8月，進口總量僅99.09公噸，總金額10萬美元（約新台幣305萬元）；去年則一共有6筆，但截至8月，同期進口總量2695.52公噸，總金額300萬美元（約新台幣9130萬元）。

數據顯示，主要進口高峰應集中在7至10月，但對比1–8月同期數據，今年進口量大幅下降約96.3%，無論數量與金額都大幅縮減至去年的3％多，規模幾乎雪崩，只剩「零星進口」，而在我國蘋果進口排名方面，也從去年同期的第6名跌至第10名。

▼台灣去年進口南非蘋果，總量高達6460公噸，約新台幣2.24億元。（圖／農業部）

▲▼台灣拒買南非蘋果「進口量崩跌96％」。（圖／農業部）

▼台灣今年進口南非蘋果，至今總量僅99.09公噸，約新台幣305萬元。（圖／農業部）

▲▼台灣拒買南非蘋果「進口量崩跌96％」。（圖／農業部）

南非政府近期片面將台灣駐南非代表處更名、降等，並逼迫駐處遷離首都普利托利亞，引發關注。我經濟部日前預告祭出半導體、晶片輸出管制，外媒也一度以「罕見強勢」形容我方態度。

不過，有鑒於南非政府請求協商，我經濟部同意暫緩措施。對此，外交部亞西及非洲司副司長陳詠博9月30日證實，我方持續跟南非政府進行相關的協商，協商持續進行中。

針對台灣近日對南非啟動又迅速喊停的「晶片外交」行動，英國廣播公司（BBC）9月28日也刊出深度報導，稱這是台北首次嘗試將半導體實力武器化的外交策略，一方面釋放政治信號，但同時也伴隨高度風險，既可能成為強而有力的王牌，也可能反過來傷及自身。

閱讀更多►台灣晶片外交首秀　BBC示警：恐埋三風險成雙面刃

10/05 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

追蹤我們：

