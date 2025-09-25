南非釋協商訊號！外交部暫緩晶片管制　綠委：經貿實力轉化為外交籌碼

▲民進黨立委陳冠廷。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

南非政府打壓我國主權，以政府公報降等、更名台灣2辦事處，經濟部日前預告祭出半導體、晶片輸出管制，外媒也一度以「罕見強勢」形容我方態度。不過，經濟部今（25日）突發聲明，指與外交部討論後，決定暫停這項管制措施。外交部則回應，鑒於我國駐南非代表處，頃接獲南非政府請求針對我駐斐館處地位進行協商的訊息，因此同意暫緩上揭預告程序。對此，隸屬外交及國防委員會的綠委陳冠廷表示高度肯定，認為這是台灣綜合外交的一大表現，展現外交部願意正確使用我國經貿能量，為台灣外交開創新格局。

陳冠廷指出，南非自去年10月起兩度要求我駐處遷離首都，今年7月更以政府公報強制更名為「台北商務辦事處」，明顯配合中國打壓台灣。面對此等不當施壓，外交部與經濟部共同研議，運用台灣在全球半導體供應鏈的關鍵地位進行反制，「這種作法展現了政府部門的創新思維與跨部會合作能力」。

陳冠廷表示，台灣擁有全球最先進的半導體產業，台積電生產全球大多數尖端晶片，這是台灣最重要的戰略資產。外交部能夠善用這項優勢，將經貿實力轉化為外交籌碼，顯示政府已經跳脫傳統外交思維。連國際媒體彭博都以「非比尋常」來形容台灣這次的反制措施，證明台灣的做法已經引起國際關注，成功讓世界看見台灣的實力與決心。

對於外交部在接獲南非政府協商請求後，同意暫緩晶片管制預告程序，陳冠廷認為，這更顯示外交部的靈活度。「能夠在展現強硬立場的同時，保留協商空間，這是成熟外交的表現」，陳冠廷說，這種軟硬兼施的策略，既維護了國家尊嚴，也為雙方關係保留轉圜餘地。

陳冠廷強調，近期外交部屢屢展現打開格局的做法，從這次運用經貿槓桿回應外交挑戰，到其他創新外交作為，都顯示台灣外交正在轉型。他期待外交部持續發揮創意與彈性，善用台灣在全球產業鏈的關鍵地位，為台灣爭取更大的國際空間。