政治 政治焦點 國會直播 專題報導

南非釋協商訊號！外交部暫緩晶片管制　綠委：經貿實力轉化為外交籌碼

▲▼立委陳冠廷。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委陳冠廷。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

南非政府打壓我國主權，以政府公報降等、更名台灣2辦事處，經濟部日前預告祭出半導體、晶片輸出管制，外媒也一度以「罕見強勢」形容我方態度。不過，經濟部今（25日）突發聲明，指與外交部討論後，決定暫停這項管制措施。外交部則回應，鑒於我國駐南非代表處，頃接獲南非政府請求針對我駐斐館處地位進行協商的訊息，因此同意暫緩上揭預告程序。對此，隸屬外交及國防委員會的綠委陳冠廷表示高度肯定，認為這是台灣綜合外交的一大表現，展現外交部願意正確使用我國經貿能量，為台灣外交開創新格局。

陳冠廷指出，南非自去年10月起兩度要求我駐處遷離首都，今年7月更以政府公報強制更名為「台北商務辦事處」，明顯配合中國打壓台灣。面對此等不當施壓，外交部與經濟部共同研議，運用台灣在全球半導體供應鏈的關鍵地位進行反制，「這種作法展現了政府部門的創新思維與跨部會合作能力」。

陳冠廷表示，台灣擁有全球最先進的半導體產業，台積電生產全球大多數尖端晶片，這是台灣最重要的戰略資產。外交部能夠善用這項優勢，將經貿實力轉化為外交籌碼，顯示政府已經跳脫傳統外交思維。連國際媒體彭博都以「非比尋常」來形容台灣這次的反制措施，證明台灣的做法已經引起國際關注，成功讓世界看見台灣的實力與決心。

對於外交部在接獲南非政府協商請求後，同意暫緩晶片管制預告程序，陳冠廷認為，這更顯示外交部的靈活度。「能夠在展現強硬立場的同時，保留協商空間，這是成熟外交的表現」，陳冠廷說，這種軟硬兼施的策略，既維護了國家尊嚴，也為雙方關係保留轉圜餘地。

陳冠廷強調，近期外交部屢屢展現打開格局的做法，從這次運用經貿槓桿回應外交挑戰，到其他創新外交作為，都顯示台灣外交正在轉型。他期待外交部持續發揮創意與彈性，善用台灣在全球產業鏈的關鍵地位，為台灣爭取更大的國際空間。

 
外交突破！　林佳龍聯大期間訪紐約

外交突破！　林佳龍聯大期間訪紐約

外交部長林佳龍剛結束歐洲行，帛琉總統辦公室24日透過社群平台指出，林佳龍與帛琉總統惠恕仁、駐美代表俞大㵢23日在美國紐約會晤。據外媒報導，這是首次有台灣外交部長在所謂的聯合國大會週（UNGA Week）期間現身紐約。針對相關議題，外交部今（25日）僅表示，沒有評論。據了解，林佳龍已於24日返台。

「台灣必須在聯合國有一席之地」　3國聯大為我執言

「台灣必須在聯合國有一席之地」　3國聯大為我執言

堰塞湖溢流死傷慘重！日相、議員慰問　外交部：由衷感謝溫暖關懷

堰塞湖溢流死傷慘重！日相、議員慰問　外交部：由衷感謝溫暖關懷

南非晶片管制髮夾彎　外交部揭原因

南非晶片管制髮夾彎　外交部揭原因

中國氣炸！不滿王毅剛走林佳龍就到奧地利　外交部反擊了

中國氣炸！不滿王毅剛走林佳龍就到奧地利　外交部反擊了

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

