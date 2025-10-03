肯德基KFC南非下週公開炸雞祕方　11種香料配方將曝光？

▲肯德基。（圖／業者提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

KFC南非即將在下週揭曉全球知名的炸雞祕密配方，讓炸雞迷們引頸期盼。這家自1971年進軍南非以來，始終以獨家調味聞名，54年來沒有人能破解這道祕方。KFC非洲行銷長麥克弗森（Grant Macpherson）表示，「多年來大家都在猜、在求、甚至試著仿製我們的祕方，現在我們決定讓世界一同分享它，公開透明對大家都更好。」預計於10月8日（下週三）公布詳細內容，至於公開方式則尚未說明。

消息一出，南非民眾反應兩極，有人期待能親手重現KFC經典炸雞，也有人擔心配方曝光後，餐點的獨特魅力會減弱。外界普遍猜測祕方包含11種香料與調味料，但也有部分消費者懷疑KFC是否真的會公開全部細節。麥克弗森則強調，「忠實顧客可能會擔心這會讓品牌失去神祕感…我們認為不會，但一切都要等到10月8日才能揭曉，現在的猜測都只是猜測。」

這次公開配方的消息，讓不少南非民眾既期待又擔心。許多人好奇KFC招牌炸雞究竟添加了哪些獨特香料與配料，坊間傳言配方包含11種香料。不過，也有粉絲擔憂神祕感消失、品牌魅力會受影響。對此，KFC非洲強調，品牌的吸引力不會因此消退，所有細節都將在10月8日揭曉。

KFC自1971年進入南非市場，至今在22個國家設有逾1,400間分店，成為非洲最大速食品牌之一。除了提供經典美食，KFC非洲也積極投入公益，像是Streetwise Academy培訓員工、Add Hope計畫每年為弱勢兒童提供超過3,000萬份餐食，以及推動迷你板球和多項教育與青年賦能方案，致力於為社會帶來正面影響。