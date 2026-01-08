　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃小巴路線新闢50條　首波5090A、5106(A)(B) 1/12上路

▲桃小巴路線新闢50條

▲桃小巴路線新闢50條。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為提升市區公車服務品質及便利使用，桃園市政府交通局持續推動「桃小巴」政策，除了既有於復興、桃園、觀音及新屋區行駛之外，今年度首波再新增2條轉型路線，自本月12日起，闢駛5090A及5106(A)(B)公車路線，轉型為九人座小客車桃小巴營運，提供更靈活、貼心的接駁服務。

交通局局長張新福8日表示，目前桃小巴計畫正以大數據分析乘車狀況，針對運量較少之公車路線進行轉型為桃小巴車輛服務。透過釋出大客車駕駛人力，由大客車公車轉型的駕駛將投入於幹線公車增班，讓整體公共運輸系統運作更具效率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次轉型內容為將原5090路線調整行駛往來桃園桃客總站至復興站路段，此路段維持桃園客運服務；而復興站至拉拉山路段則改由台灣真好公司以九人座桃小巴營運5090A路線接續服務；另5106(A)(B)路線全線轉型為桃小巴，由台灣真好公司自大溪行駛至霞雲里，路線及服務品質均維持不變，原有乘客可無縫銜接搭乘。

張新福表示，前揭路線轉型桃小巴後，5090A平假日每日往返2班次、5106(A)(B)路線由現行往返合計6班次增加為8班次，提升班次密度，縮短候車時間。市民朋友搭乘桃小巴路線時，使用「桃園市民卡」刷卡即可享有免費乘車優惠，鼓勵市民多加利用公共運輸，落實低碳永續交通。

除上述2條路線外，今年上半年預計再推出25條桃小巴路線，其中2月於大溪區及八德區10條、3月於復興區及觀音區3條、5至6月於新屋區、桃園區及八德區共轉型12條。下半年則預計新闢23條桃小巴路線，預計將擴大行政區至龜山、蘆竹、中壢、楊梅、平鎮、龍潭等各行政區，也配合市府重大交通建設（龍潭轉運站、捷運綠線優先段）闢駛，規劃以桃小巴接駁運量較低之捷運站周邊社區，強化主線、支線與鄰里接駁之整合，打造更完善的公共運輸網絡。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
威力彩開詭連號！　「二獎一注獨得」
輻射冷卻發威「好快降溫」全台20地都10℃↓
北北基桃TPASS月票斷炊？　台北市解答了
被蔡依林點名提告！梁曉珺反開嗆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

辛柏毅失聯第3天　小姨子深夜淚喊：你想回家卻又叫我們不要找你

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

桃小巴路線新闢50條　首波5090A、5106(A)(B) 1/12上路

輻射冷卻發威「好快降溫」全台20地都10℃↓　鄭明典：會有威脅

網購「大正百保能」驚傳仿冒！官方示警：假貨被查獲　4招辨真假

骨頭痠痛又疲累...他一檢查罹癌了　醫示警：常誤診

Threads點名「默默消失的YTR」8人！留言區吵翻：只是轉換跑道

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方！全場挺：不要寵客人

盧秀燕送大禮！國中小營養午餐全免　雙寶媽憂：科技執法賺回來

桃園機場南跑道3月啟動夜間歲修　期間維持單跑道運作

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中　貨車司機目擊嚇傻

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

台中21.4萬學子受惠　盧秀燕：公立國中小營養午餐全面免費

辛柏毅失聯第3天　小姨子深夜淚喊：你想回家卻又叫我們不要找你

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

桃小巴路線新闢50條　首波5090A、5106(A)(B) 1/12上路

輻射冷卻發威「好快降溫」全台20地都10℃↓　鄭明典：會有威脅

網購「大正百保能」驚傳仿冒！官方示警：假貨被查獲　4招辨真假

骨頭痠痛又疲累...他一檢查罹癌了　醫示警：常誤診

Threads點名「默默消失的YTR」8人！留言區吵翻：只是轉換跑道

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方！全場挺：不要寵客人

盧秀燕送大禮！國中小營養午餐全免　雙寶媽憂：科技執法賺回來

桃園機場南跑道3月啟動夜間歲修　期間維持單跑道運作

辛柏毅失聯第3天　小姨子深夜淚喊：你想回家卻又叫我們不要找你

寒冬流鼻水？中國傳「鼻病毒」確診率大增　無特效藥、疫苗

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

一表看7家金控獲利　元大金EPS 2.74元暫居首位

快訊／北檢掃蕩太子集團拘提約談11人　商務公司老闆被移送

7年老遊戲祭一折特價賣爆！Steam玩家瘋搶銷百萬衝排行榜

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

生活熱門新聞

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

輻射冷卻發威「好快降溫」全台20地都10℃↓

明天輻射冷卻「低溫再探9度」　周六又有冷氣團報到

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

Threads點名「默默消失的YTR」8人！留言區吵翻

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

骨頭痠痛又疲累...他一檢查罹癌了　醫示警：常誤診

貓貓蟲咖波「聯名屌面人」造型太噁挨轟：終止合作

大正百保能驚傳仿冒！官方教4招辨真假

2類人不能點「光明燈」！命理師警告：做錯衰整年

冬天飛日本賞雪　他佩服「台灣人1舉動」讚勇敢

更多熱門

相關新聞

「桃小巴」新增4路線明天上路　提供沿海居民便捷接駁

「桃小巴」新增4路線明天上路　提供沿海居民便捷接駁

桃園市長張善政今（12）日下午出席「大園區暨新屋區桃小巴通車典禮」時表示，大園與新屋區4條桃小巴路線將正式啟用，車輛同步換上全新外觀，結合桃市府吉祥物ㄚ桃、園哥設計，更顯可愛親民。未來桃小巴路線由現行32條倍增至近70條，深入社區與偏遠地區，提供更便捷接駁服務，成為桃園公車發展重要方向，歡迎市民踴躍搭乘。

桃園區227、227A路線轉型　「桃小巴」5/26上路

桃園區227、227A路線轉型　「桃小巴」5/26上路

紓解公車司機荒　觀音區「桃小巴」7/16通車

紓解公車司機荒　觀音區「桃小巴」7/16通車

關鍵字：

桃小巴路線新闢

讀者迴響

熱門新聞

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」！

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

被蔡依林點名提告！梁曉珺反嗆「好好做功課」遭打臉

分泌物冒泡！醫驚見「一直有蟲在跑」她嚇傻　超綠關係曝

港都傳奇成冰冷遺體！宮廟主委金門大橋落海

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

輻射冷卻發威「好快降溫」全台20地都10℃↓

快訊／記憶體4檔明起抓去關！　南亞科、晶豪科二次處置

全台最大「我家牛排」插旗高雄

開直播嗆習近平　中共「國師」李毅驚傳被抓走了！

結婚當天拿刀刺向新郎！陸劇女神哭到中斷拍攝

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

板橋公車擂台賽！82歲翁連轟18拳猛灌司機

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面