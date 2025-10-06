今晚「中部以北」最適合賞月　明天起4地水氣增

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中秋節各地天氣穩定，中部以北欣賞到圓月機率高。哈隆颱風目前在日本南方海面，預計周三北轉，對台灣無直接影響。明天起基隆北海岸、宜蘭、大台北山區及恆春有局部短暫陣雨，國慶連假期間大台北、基隆北海岸、東半部及恆春水氣仍多。

中央氣象署預報員李名翔表示，受太平洋高壓影響，今天各地天氣晴朗，晚間中部以北能欣賞到清楚圓月；南部及山區受午後對流發展影響，雲量會稍多，但晚間會逐漸消散，也有機會賞月。

李名翔指出，明天東北風增強，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區及恆春有局部短暫陣雨，花東也有零星陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。

他指出，周三至周五東北風影響，大台北、基隆北海岸、東半部及恆春有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有短暫雷陣雨。周六至下周一轉為東風，基隆北海岸、東半部、大台北山區及恆春有零星短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有短暫雷陣雨。

▲國慶連假天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

李名翔表示，麥德姆颱風目前已經登陸，很快就會減弱為熱帶性低氣壓；哈隆颱風未來將先偏西北往日本南方海面前進，周三再北轉往東北方向，主要仍在日本南方海面活動，不會直接影響台灣，對日本天氣影響也不大，但仍有不確定性，提醒國慶連假前要到日本旅遊的民眾留意，周五至周六基隆北海岸、東半部、恆春及馬祖則要留意長浪。

李名翔指出，未來一周沒有明顯熱帶系統發展，但目前南海到菲律賓東方海面仍是低壓帶環境， 也不排除有新的系統發展。

溫度方面，他表示，受哈隆颱風帶來的東北風影響，周三、周四溫度略降，北部高溫31至32度，中南部33至34度，各地低溫25至27度。至於首波東北季風可能要10月中下旬才會報到，目前初估17、18日附近可能有一波東北季風增強，但後期預報變化較大。

另外，他也提醒，今天到雙十節適逢年度大潮，新北市到台中市沿海、澎湖、金門及馬祖沿海低窪地區要留意。