生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

內湖連日38度高溫　氣象粉專分析成「全台最熱地點」原因

▲▼氣象粉專「林老師氣象站」揭內湖成為全台最熱地點原因。（圖／取自氣象粉專「林老師氣象站」）

▲氣象粉專「林老師氣象站」揭內湖成為全台最熱地點原因。（圖／取自氣象粉專「林老師氣象站」）

記者周湘芸／台北報導

受太平洋高壓影響，各地高溫炎熱，台北市內湖區連日出現38度高溫，氣象粉專「林老師氣象站」指出，全台最熱地點總是內湖，原因包括台北地形盆地效應發酵、高密度都市化與人工熱源、缺乏有效綠帶通風廊道，以及水氣多、相對濕度高等。

「林老師氣象站」指出，近日環境為太平洋高壓持續西伸，穩定下沉增溫，加上前2天的麥德姆颱風把環境水氣帶走，白天太陽加熱將會非常有效率。

「林老師氣象站」表示，昨天最高溫為台北內湖的38度，前天也是內湖的38.5度，大前天第二高溫還是內湖的37.9度。而台北市在熱島效應加持下，熱空氣難以揮散，熱氣累積；撇除架設在內湖高工的氣象觀測站儀器異常的原因，以及觀測站地表多為柏油路與建築反照，且測站位置本身就可能放大了熱島效應的實測值之外，還有其他可能原因。

「林老師氣象站」說明，內湖位於台北盆地東北角低窪區，四周被山包圍，日間太陽輻射使地面加熱，暖空氣上升後被山勢阻擋，熱氣難散，不易形成風場交換，加上夜間冷卻效率差，熱氣滯留，常易形成「熱窪地」效應。

「林老師氣象站」指出，內湖科技園區、東湖住宅區建築密度極高，大量混凝土與柏油路面蓄熱，白天吸收太陽輻射，夜間釋放熱能，加上企業、冷氣、車流等產生大量廢熱排放，持續加劇升溫，「人為熱島效應」遠遠甚於周邊山區。

「林老師氣象站」表示，台北市規劃中的主要「通風廊道」，多集中在淡水河至基隆河沿線。內湖區中段被大型建築與道路阻風，難以形成東北季風或海風導入，使得原先預期穿流降溫作用的氣流通道阻塞，熱氣聚集、風速不強，儲熱加速、散熱不易。

「林老師氣象站」也說，內湖靠近基隆河、內溝溪、圓覺寺溪，地表蒸發旺盛；暖季午後對流旺盛、水氣聚積，體感溫度通常會比觀測數據高。值得注意的是，這種高溫加劇及延時加長的狀況，正在台灣多地加速惡化與蔓延當中，值得持續關注，並因應減緩。

8歲童暴斃！　社工被爆「查訪家暴」僅陪玩
凌濤：劉世芳「魔性訕笑」花蓮被范雲證實　內政部要法辦自己嗎？
「我是黃國昌狗仔隊第一波受害者」　前綠委還原遭抹黑過程
從帶領醫學生罷工到堅守花蓮　李明哲用「熱血」打造全新雙和醫院
今「中秋天赦雙吉日」錯過再等62年！　一招吸能量貴人

一圖看中秋各地賞月機率　「哈隆」周三接近水氣增

一圖看中秋各地賞月機率　「哈隆」周三接近水氣增

明天天氣穩定，僅中南部地區及其他山區午後有短暫雷陣雨，晚間各地多雲到晴，觀賞滿月機率高。哈隆颱風周三至周五接近琉球海面，屆時基隆北海岸、大台北、宜花東及恆春有不定時有短暫雨，午後中南部地區及各山區也有短暫雷陣雨。

國5南下車流時速僅36公里　下午國道15路段易壅塞

國5南下車流時速僅36公里　下午國道15路段易壅塞

中秋節觀賞滿月機率高　周三為哈隆颱風路徑轉向關鍵

中秋節觀賞滿月機率高　周三為哈隆颱風路徑轉向關鍵

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

中秋連假飆高溫「4地有雨」　下周變天又有熱帶系統

中秋連假飆高溫「4地有雨」　下周變天又有熱帶系統

