中秋節觀賞滿月機率高　周三為哈隆颱風路徑轉向關鍵

▲哈隆颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今、明天受太平洋高壓影響，各地天氣穩定，中秋節欣賞滿月機率高。今天凌晨生成的哈隆颱風未來有增強趨勢，周三為路徑轉向關鍵時間點，過程中將帶來東北風，北部及東半部有局部短暫雨，若周五、周六順利轉向，對台灣天氣影響就不大。

中央氣象署預報員林定宜表示，目前西北太平洋有2個颱風，海南島東方的麥德姆颱風逐漸往海南島、雷州半島前進，對台灣沒有影響；日本南南東方海面的熱帶性低氣壓今天凌晨2點增強為哈隆颱風，以偏西到西北西方向往琉球海面前進，未來在西北太平洋環境條件良好，有增強趨勢。

他指出，哈隆颱風未來路徑預計周三在琉球東方海面有變數，若高壓勢力較強就會偏西，高壓較弱就會偏北轉向東北前進，因此周三是觀察關鍵點，目前大部分預測以琉球海面轉向機率大，但秋天颱風變數普遍較大，仍要觀察。

林定宜表示，今晚麥德姆颱風將登陸雷州半島，台灣今、明天仍受高壓影響，天氣穩定。哈隆颱風預計周二抵達琉球東方、日本南方海面，為台灣帶來東北風，基隆北海岸、大台北、東北部地區有局部短暫陣雨。

他指出，周三、周四哈隆颱風在轉向過程將帶來東北風，北部及東半部有局部短暫雨，周五、周六若哈隆颱風順利轉向，對台灣天氣影響就不大，但若高壓勢力偏強，就可能往東海附近移動。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，今天受太平洋高壓影響，各地天氣穩定，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其他地區多雲到晴。明天中秋節仍受高壓影響，天氣仍穩定，晚間欣賞圓月機會高。

林定宜表示，周二受東北風影響，基隆北海岸、大台北及宜蘭不定時有局部短暫雨，中南部午後有局部短暫雷陣雨。周三、周四東北風影響，北部及東半部水氣較多，中南部地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨。周五、周六迎風面水氣略為減少，僅東南部及恆春不定時有短暫雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

溫度方面，他表示，今天西半部高溫35至36度，東半部31至32度，中午前後炎熱，大台北及中南部近山區有局部36度以上高溫機率。周二起東北風稍微增強，北部及東北部溫度略降，周三、周四哈隆颱風帶來東北風影響，北部、東半部溫度降到32度，周五、周六又會回升。

另外，他也說，今天南部及澎湖有長浪發生機率，周三晚間起哈隆颱風影響，基隆北海岸、東半部、蘭嶼、綠島及恆春也有長浪。明天到周五適逢年度大潮，新北到台中沿海發生長浪機率高，提醒民眾避免到沿海或潮間帶活動。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）