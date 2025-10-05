　
生活

一圖看中秋各地賞月機率　「哈隆」周三接近水氣增

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天天氣穩定，僅中南部地區及其他山區午後有短暫雷陣雨，晚間各地多雲到晴，觀賞滿月機率高。哈隆颱風周三至周五接近琉球海面，屆時基隆北海岸、大台北、宜花東及恆春有不定時有短暫雨，午後中南部地區及各山區也有短暫雷陣雨。

中央氣象署預報員林定宜表示，今天午後熱對流在山區有零星降雨，大台北內湖有38度高溫，中南部近山區及花蓮縱谷也有36度高溫。

他指出，麥德姆颱風即將登陸雷州半島，對台灣已無影響。哈隆颱風目前距離台北東方2070公里，未來偏西前進，周三進入琉球東方海面，若太平洋高壓偏弱就會偏北行進，若高壓較強就會偏西前進，還要密切觀察。

▲中秋節賞月天氣。（圖／氣象署提供）

▲中秋節賞月天氣。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，明天太平洋高壓較強，天氣穩定，僅中南部地區及其他山區午後有短暫雷陣雨，晚間各地都是多雲到晴，觀賞滿月機率高。周二東北風增強，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭及恆春地區不定時有局部短暫陣雨，花東有零星短暫陣雨，午後中南部地區有雷陣雨。

他表示，周三至周五哈隆颱風接近琉球海面可能帶來東北風，基隆北海岸、大台北、宜花東及恆春不定時有短暫雨，午後中南部地區及各山區有短暫雷陣雨。周六至下周日若颱風轉向，水氣就會減少，但基隆北海岸、大台北山區、宜花東及恆春仍有零星短暫雨，午後中南部地區也有局部短暫雷陣雨。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

溫度方面，林定宜指出，明天各地高溫炎熱，西半部35至36度，東半部31至32度，大台北地區、西半部近山區、花蓮縱谷有36度以上機率。周二至周五東北風增強，降雨期間溫度略降，周三、周四北部及東北部約32度，周六又會再回升。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

今天為中秋節連假次日，高速公路局預估，今日交通量為115百萬車公里，截至中午12時30分，國1東湖-汐止北向路段時速僅31公里，國5南港系統-石碇南向路段時速僅36公里，其餘路段大致正常，預估下午國1南向楊梅-頭份等15路段易壅塞。

