國5南下車流時速僅36公里　下午國道15路段易壅塞

▲國1東湖-汐止北向路段、國5南港系統-石碇南向路段有車多情形。（圖／取自高公局1968網站）
記者周湘芸／台北報導
今天為中秋節連假次日，高速公路局預估，今天交通量為115百萬車公里，截至中午12時30分，國1東湖-汐止北向路段時速僅31公里，國5南港系統-石碇南向路段時速僅36公里，其餘路段大致正常，預估下午國1南向楊梅-頭份等15路段易壅塞。
高公局表示，今天上午10時19分於國1北向335.6公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里；10時40分於國1北向87.5公里處發生3輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里；10時44分於國1南向346.4公里發生3輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵5公里；11時05分於國1北向350.4公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵4公里。
高公局預判，今天下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，建議國5南向用路人於傍晚5時後出發。
