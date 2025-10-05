國5南下車流時速僅36公里　下午國道15路段易壅塞

今、明天受太平洋高壓影響，各地天氣穩定，中秋節欣賞滿月機率高。今天凌晨生成的哈隆颱風未來有增強趨勢，周三為路徑轉向關鍵時間點，過程中將帶來東北風，北部及東半部有局部短暫雨，若周五、周六順利轉向，對台灣天氣影響就不大。