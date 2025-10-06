「哈隆」周三將大幅度北轉　連3日降雨機率增

▲哈隆颱風目前在日本東南方海面上，預計周三有大幅度北轉跡象。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天為中秋節，受太平洋高壓影響，晚間各地賞月機率高。哈隆颱風目前在日本東南方海面上，預計周三有大幅度北轉跡象，國慶連假前往日本旅遊要留意，且受颱風帶來東北風影響，周三至周五大台北、基隆北海岸、東半部及恆春水氣增多。

中央氣象署預報員李名翔表示，今天各地高溫炎熱、晴朗穩定，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，入夜後就會趨緩，各地賞月條件好。明天東北風增強，周三至周五水氣增多，東半部有短暫陣雨。

李名翔指出，目前西北太平洋有2個颱風，麥德姆颱風已經登陸中國廣西陸地，未來持續減弱，今天要留意南部及澎湖沿海有長浪發生；哈隆颱風目前在日本東南方海面上，未來偏西北往日本南方海面，預計周三有大幅度北轉跡象，後期若太平洋高壓勢力偏強，就會偏西移動，且北轉時間更晚，國慶連假前往日本旅遊要留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

他表示，今天受太平洋高壓影響，白天晴朗穩定，午後中南部地區及各地山區有對流發展，晚間就會趨緩。明天哈隆颱風往西側移動，帶來東北風增強，基隆北海岸、東半部、恆春地區及大台北山區有零星局部短暫雨，午後中南部地區有雷陣雨。

他指出，周三至周五為東北風環境，大台北、基隆北海岸、東半部及恆春有短暫陣雨，東北角雨勢較顯著，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。周六至下周日轉為東風，水氣減少，基隆北海岸、東半部、恆春及大台北山區有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區有短暫雷陣雨。

溫度方面，李名翔表示，今天東半部高溫約31至32度，西半部34至35度，大台北、中南部近山區及花蓮有局部36度以上。另外，今天到雙十節適逢年度大潮，新北至台中沿海、澎湖、金門及馬祖沿海低窪區要留意。

