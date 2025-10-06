巴黎奧運「土耳其射擊大叔」再度0裝備上陣　這次奪金了！

▲尤素夫迪克奇去年在巴黎奧運以「0裝備」模樣爆紅（右圖），如今他奪下歐洲射擊冠軍聯賽金牌（左圖）。（翻攝X@TurkishArc、yusufdikec IG）

圖文／鏡週刊

還記得去年巴黎奧運那位「土耳其大叔」嗎？

52歲的土耳其射擊名將尤素夫迪克奇（Yusuf Dikec），在巴黎奧運時以「簡約裝備、一手插口袋」的從容姿態，奪下混合10公尺氣手槍銀牌，瞬間爆紅。如今他再度成為焦點，不僅淡定風格依舊，還率領土耳其隊奪下歐洲射擊冠軍聯賽金牌，穩坐「射擊界最酷男人」寶座。

歐洲射擊冠軍聯賽今年首度於伊斯坦堡舉行，迪克奇與隊友穆斯塔法伊南（Mustafa Inan）聯手，5日在男子空氣手槍團體決賽中，以2比0擊敗德國組合克里斯蒂安雷茲（Christian Reitz）與保羅弗洛里希（Paul Frohlich），替地主國奪下金牌。賽後他接受《Turkey Today》訪問時笑說：「能在家鄉觀眾面前比賽，是無上的榮耀。這面金牌，是我前進11月開羅世錦賽的最佳暖身！」

▲迪克奇（左圖）再度輕裝上陣，最終拿下歐洲聯賽金牌。（翻攝X@stats_feed）

迪克奇在巴黎奧運奪下混合10公尺氣手槍銀牌後，一夕爆紅。當時他身穿寬鬆白T、戴著黃色耳塞，另一手插在運動褲口袋裡，神情雲淡風輕地扣下板機。他身上沒有花俏裝備，也沒有昂貴的瞄具，全靠穩定與專注。這種強烈反差，讓他成為巴黎奧運最具話題的選手之一，也掀起無數迷因創作。

而那面奧運銀牌，不僅是土耳其史上第一面射擊獎牌，迪克奇也是土國最年長的奧運獎牌得主。迪克奇回憶說：「我一直相信自己的平衡與專注，而非倚賴器材。那就是我最自然的狀態，很高興全世界能在奧運上看到。」

???????? Yusuf Dikec from Turkey winning gold medal at European Championships 2025, he does it again very casually

pic.twitter.com/GplhORFv6S — World of Statistics (@stats_feed) October 5, 2025



更多鏡週刊報導

梅根亮相巴黎時裝週爆爭議！ 自拍經「黛妃車禍隧道」被轟：愚蠢透頂

凱特王妃秀「踩高跟鞋倒走樓梯」神技！ 曝路易王子飛行夢、童趣互動超可愛

赴美旅遊注意！美國政府停擺 航班恐大亂、安檢大排長龍