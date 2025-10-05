　
生活

好市多買牛小排！她驚見「第2層很精彩」　過來人嘆：視覺陷阱

網友抱怨在好市多買的牛小排肥肉太多，而且刻意將肥肉藏在下層誤導消費者。（翻攝臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲網友抱怨好市多牛小排刻意將肥肉藏在下層。（翻攝臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

圖文／鏡週刊

美式賣場好市多（Costco）在台灣市場雖有高人氣，但最近有會員抱怨買了一盒牛小排，本來表層肉片十分正常，沒想到掀開上層後，發現下層肉片幾乎都是肥肉，讓她超傻眼。貼文引爆網友論戰，有人指出這是好市多常見的「視覺陷阱」。

這名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，踢爆高雄某分店的肉品包裝有問題，最近她從店內採買烤肉片，表面光鮮亮麗，底層卻暗藏玄機。她表示第一層肉片外觀正常，可是當她把肉片翻開後，才發現第二層肉片超過半數都是油花四溢的肥肉，讓人有上當的感覺。

網友修剪從好市多買的牛小排，抱怨肥肉太多。（翻攝臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲網友從好市多牛小排修剪下來的肥肉。（翻攝臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

許多網友對此同感憤怒，認為有刻意隱藏之嫌：「買到真的很無言，到底是買肉還是買油？近期買2次中獎1次」、「上次也遇到，上層很漂亮也己吃掉，下層一層比一層肥，直接冷凍起來，下次去購物退費」、「刻意把漂亮的放上面、醜的藏下面，就令人不悅」、「吃完第1排就可以退貨的概念」、「不把偏瘦放上面做廣告，怎麼賣得掉下面偏肥的肉片呢」、「標特價，但裡面是一堆邊角、不完整，超肥的，週一在內湖買的也是那樣，大失所望」、「這也太扯…….還放在下層就是居心不良啊」、「為什麼要擺二層？為什麼不把下層換來上層擺，這明明就是不老實，護衛隊一直酸，我支持下層拿回去退，不要當盤子還繖年費」、「不是第一次了故意的吧」。

不過部分網友則認為肉品品質不均是正常現象：「原肉切下來就是這樣，正常不過」、「買牛肉都是碰運氣」、「說實在的還好吧，原肉本來就會有」、「原肉切下來就是這樣，不然就自己憑實力去挑1塊脂肪少回家自己切」、「牛小排直接買整塊回來自己切，不會很麻煩，還可以自行決定要留多少油脂」。此外，還有人則建議將多餘油脂「拿來煉油」，增加肉品的使用價值。


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

