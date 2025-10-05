妻產後禁慾5月！人夫凍未條「出軌激戰岳父」：他誇我性感還抱我

▲一名人夫在妻子產後坐月子時出軌，對象竟是岳父。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

馬來西亞一名人夫在臉書專頁「Kisah Rumah Tangga」匿名自白，在妻子坐月子休養期間背叛了婚姻，而第三者竟是自己的岳父，他聲稱由於已經長達5個月的無性生活，最後在岳父的誘惑下發生性關係。

根據泰國媒體《Khaosod》報導，這名人夫表示，妻子產後返回娘家調理身體，他獨居家中倍感寂寞。某次，岳丈邀他協助清潔待租房屋，並在過程中出現異乎尋常的肢體碰觸，這名人夫強調原本他試圖拒絕，但由於長期積壓的慾望，與當時的氛圍，讓他最後棄守道德，與岳父陷入不倫關係，「他誇我性感，還抱住我的身體，摸了摸那邊，我有試著推開他，但我已經有5個月沒有那個了。」

人夫進一步透露，兩人意猶未盡多次偷歡，坦承雖然情慾交織時感受到短暫的歡愉，但隨之而來卻是更深的羞愧與恐懼，擔憂被社會貼標籤，甚至懷疑自己的性向是否屬於LGBTQ。為此，他也曾自我懷疑，因內疚而反問岳父此行為是否不妥，但對方僅輕描淡寫地表示：「這是常態，無需自責」。

最終，他決定以匿名方式發布經歷求助網友，直言不願再沉溺於這種惡性循環，卻又難以抽身，因此渴望尋求徹底解脫的途徑。此事一經公開，迅速在馬來西亞社群平台掀起軒然大波。有評論斥責這是嚴重的道德淪喪，「這不僅是出軌，而是踐踏了家庭最基本的信任」，但也有人建議他尋求心理諮商輔導，部分網友則質疑是創作文。



