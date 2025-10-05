　
渣尪被小三「送房話術」騙錢！人妻笑：婆婆跪求我別離婚幫繳房貸

▲▼婆媳關係,婆婆,媳婦,丈夫,家庭,結婚。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲原PO的老公暈船網戀小三，婆婆一開始竟幫腔要她離婚。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

文／鏡週刊

一位人妻近日透露，當初老公迷上「網戀」小三，婆婆竟為了小三家承諾的「婚房」而逼迫她離婚，「妳不離婚我兒子怎麼成為人生勝利組」；沒想到現世報馬上來了，老公竟被小三騙財，婆婆才意識到事情大條，立刻轉變立場懇求人妻不要離婚，只為了讓她幫忙支付房貸，「現在母子倆看到我就是三步一跪九步一叩！」讓她感到萬分荒謬。

這名人妻向臉書粉專「靠北婚姻」匿名爆料，揭發了老公出軌的荒唐經過。她表示Line上一個來路不明的「單身交友女生」帳號主動加她老公帳號，兩人從網聊逐漸感情加溫，老公對這名網戀對象徹底暈船。

人妻透露，在她攤牌知道老公外遇一事後，婆婆立刻不演了，催促她應「趕快離婚」，「人家對方家裡條件很好，父母說結婚就會送房子，妳不離婚我兒子怎麼成為人生勝利組。」面對這番勢利的嘴臉，人妻也只是冷哼：「照片一看就像盜圖」，接著就頭也不回跑回娘家。

當人妻還在娘家享受溫暖時，婆婆突然來電請求她回去救老公，這時她才知道，她老公急著和小三約在摩鐵見面，結果小三一句「用錢證明你不是只圖我的身體」，老公火速匯出9萬，不料小三收款後便立刻消失得無影無蹤。人妻忍不住嘲笑老公白給錢，連人都沒睡到，如今婆婆和老公還反過來求她幫忙繳房貸，苦苦哀求她別提離婚，她回想當初房子頭期款是她掏錢，此刻看到現世報，心情簡直爽快極了：「這輩子沒這麼開心過，我怎麼可能不離婚～我怎麼可能幫忙還房貸」。

貼文留言區則充滿網友對老公貪婪的批判：「以為撿到寶，年輕漂亮身材好經濟條件也好，怎不用大腦想想，真的條件這麼好輪的到他這個不認識沒見過面的嗎？就是貪，貪財貪美色以為自己是帥哥，現世報都是剛好而已」、「現世報來的急又快」；然而，部分網友則提醒實際問題：「別太開心，房貸擔保人是不是妳？」「頭期款的錢呢？記得要回來，記得不要回頭」。多數人都慶幸她趁機看清老公，「交友圈套真的要很小心，詐騙一堆，剛好趁機看清楚另一半也是好事」。


10/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

渣尪被小三「送房話術」騙錢！人妻笑：婆婆跪求我別離婚幫繳房貸

部分年輕族群與運動員，會選擇在熬夜學習之前，或於運動後飲用能量飲料，以達到提振精神的效果。經常攝取這類飲品，恐對其身心狀況產生諸多負面效應，涵蓋憂鬱、焦慮不安、過敏反應、睡眠品質不佳，以及課業成績低落，甚至可能引發胰島素抗性，從而提高日後罹患糖尿病的風險。

