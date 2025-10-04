　
小怪手受困「把拔來救你了」！大怪手整輛把它鏟起　稀奇畫面流出

記者柯振中／綜合報導

花蓮馬太鞍溪洪災的善後工作仍在持續，國軍、來自全國的重機具業者及志工大量湧入，進一步加快了恢復的腳步。近日有段畫面在網路上流傳，有一輛小怪手在災區清淤，卻不慎困在淤泥中無法動彈，沒想到隨後有輛超大怪手出現，一把將小怪手「捧」了出來，逗趣的一幕讓網友們笑瘋了。

▲▼小怪手困在淤泥堆裡，大怪手來救援。（圖／Threads網友317jta授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲小怪手困在淤泥堆裡，大怪手來救援。（圖／Threads網友317jta授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

網友317jta在Threads上傳了一段影片，當時有一輛1噸怪手困在淤泥當中動彈不得，後方35噸怪手的司機見狀，立即駕駛機具上前幫忙，連著淤泥一起將1噸怪手鏟起，隨後又細心地將1噸怪手推至一旁，逗趣的畫面曝光以後，立即引起大量討論。

▲▼小怪手困在淤泥堆裡，大怪手來救援。（圖／Threads網友317jta授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲▼小怪手困在淤泥堆裡，大怪手來救援。（圖／Threads網友317jta授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲▼小怪手困在淤泥堆裡，大怪手來救援。（圖／Threads網友317jta授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

影片上傳至今已有超過6萬人按讚，許多網友對此出言調侃，「這台是這幾天剛出生的嗎」、「這是野生挖土機在教小孩挖土機的珍貴畫面」、「大怪手：孩子別怕，爸爸來救你了」、「災區珍貴育兒畫面流出」、「挖起來也太可愛，現在連未成年的挖土機都要來工作了嗎」、「小怪手日記：今天不小心跌倒了，還好把拔在旁邊把我拔起來。」

 
關鍵字：

災後救援大怪手小怪手淤泥花蓮馬太鞍溪

