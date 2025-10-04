2萬鏟子超人湧進光復破紀錄！網瘋問：還需要志工？　真實狀況曝

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

花蓮縣馬太鞍溪溢流後，大批鏟子超人湧入光復車站協助救災，今（4）日起連續三天的中秋連假，光復車站一早就被人潮擠爆，也讓有心想參與志工卻步。不過，一群來自花蓮吉安的原住民青年團隊，今日在當地協助清淤後直言，「其實人力還是非常不夠」，雖然能鏟土的地方變少，但仍希望能真正想對當地有幫助，「即使是挖水溝也很有成就感。」

▲花蓮吉安青年組隊還自發性製作團服，上頭寫著「光復加油」，挺進災區協助復原。（圖／記者陳宏瑞攝）

一群從花蓮吉安組團挺進災區20名青年，年齡約25-30歲，在災後就自己號召組成小組前進光復災區幫忙，上週六就已經在光復協助鏟土，但發覺當地還是需要幫忙，大家中秋有時間就再度出動一起來幫忙，看哪邊需要什麼物資、人力協助，就往哪邊走。

這群吉安青年還自發性製作團服，上頭寫著「光復加油」，志工陳威諺說，「既然沒辦法讓每個人都喊光復加油，那就用衣服表達，希望讓大家都能看到！」

記者實際觀察，在光復車站周遭民宅確實大多已清理差不多，但繼續往外圍走，接近光復國中周遭，今日地上仍有大量淤泥，水溝也被堆積到塞住，仍有淤泥需要被鏟出。

提及當地狀況，陳威諺說，「人力還是非常不夠的！」他說，很多地方還是需要人力協助復原，但主要是佛祖街那邊，以人力進去救災相對困難，畢竟那裡的高度積了超過一層樓，甚至一層樓半高，需要大型機具先進去。

也因此，團隊今日在太巴塱協助清除水溝淤泥，他說，團隊的大家都希望真正想對當地有幫助，「即使是挖水溝也覺得很有成就感。」

▲▼花蓮光復災區地上及水溝仍有不少淤泥。（圖／記者賴文萱攝）

對於滿滿的志工湧入熱情協助，當地居民傍晚在鏟子超人陸續撤退時，也站在自家門口感動大喊「各位超人們辛苦了！謝謝你們！台灣有你們真好。」

▲▼居民對著整車「鏟子超人」大喊謝謝你們！有你們真好！。（圖／記者賴文萱攝）