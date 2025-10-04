　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

網傳中央高壓水槍「被貼花蓮縣府貼紙」　行政院：錯誤訊息

▲▼花蓮縣府針對高壓清洗機部分，附上部分網路謠言截圖及縣府採購、貨運單佐證資料。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲行政院表示，花蓮縣府的高壓清洗機，機台的廠牌、型號與中央不同，網路上流傳的是錯誤訊息。（圖／花蓮縣政府提供）

記者柯振中／綜合報導

花蓮馬太鞍溪洪災的復原工作仍在持續當中，網上近日瘋傳花蓮縣府從中央物資倉庫拿走500部高壓清洗機，結果貼上縣府的貼紙、且並未投入使用，消息被花蓮縣府否認。對此，行政院聯合服務中心執行長洪宗楷表示，這是錯誤的訊息，縣府照片中的機台廠牌、型號都與中央購置的不同，應是民眾誤會。

近日網路上有許多謠言，指稱花蓮縣府從中央的物資倉庫拿走500部高壓清洗機，隨後貼上「花蓮縣政府」的貼紙，並且沒有投入救災使用，引起不少議論。花蓮縣政府行政暨研考處長陳建村對此表示，這些是錯誤訊息，希望鄉親、熱心民眾務必先進行基本的事實查核，勿將未經證實、模糊不清的資訊在網路或社群平台上散播，避免對救災行動造成困擾。

▲▼花蓮縣府針對高壓清洗機部分，附上部分網路謠言截圖及縣府採購、貨運單佐證資料。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲行政院表示，花蓮縣府的高壓清洗機，機台的廠牌、型號與中央不同，網路上流傳的是錯誤訊息。（圖／花蓮縣政府提供）

對此，行政院聯合服務中心執行長洪宗楷4日回應，網路上的消息是「錯誤訊息」，縣府照片當中的高壓清洗機，機台的廠牌、型號均與中央的不同，可能是民眾誤會。

洪宗楷表示，中央借出的清洗機，每一部都有登記借用者的電話、姓名等資訊，目前災民借用總數量為5、600部左右，另有800部配給國軍。此外，4日有340部分配至光復鄉的7個村落，現場有來自各地的志工，加上指揮官所組成的高壓清洗隊伍，協助災民清理家園。

10/03 全台詐欺最新數據

台灣化石先生幫搜救！屍臭撲鼻卻遍尋不著　貓王哥筊杯指屋下有人
山難意外！台中男斷氣死亡
李翊君開唱　大咖瓊瑤女神竟在台下
超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

花蓮洪災縣府高壓清洗機澄清行政院馬太鞍溪

