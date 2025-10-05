基隆強化防災能量網絡　四方工作會議凝聚共識

▲基隆召開災防聯合預評，副市長邱佩琳：為年度訪評爭取佳績。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市於3日上午在災害應變中心舉行「2025年度災害防救業務聯合訪評預檢暨強韌臺灣第3次四方工作會議」，由副市長邱佩琳主持，消防局長游家懿及「強韌臺灣計畫」協力團隊顧承宇特聘教授兼副校長、莊睦雄、劉芷妤教授共同參與，並邀集府內外各單位、區公所及國軍代表，進行災防訪評前的預檢與防災工作意見交流。

近年基隆市積極推動防災工作，已完成第三期6個社區的兵棋推演與實兵演練，並透過LINE社群建立互助網絡，預計於12月申請「一星標章」，持續強化韌性社區的推動。此外，配合國家防災日，市府也積極推廣防災APP、避難包課程及環境踏勘，深化民眾防災意識。

在企業防災方面，今年新增8家企業簽署防災備忘錄，累計已達44家，持續擴大防災夥伴關係。防災士培訓部分，今年已完成4梯次、共200人訓練，目前全市已有超過1200位防災士投入災害防救工作，強化自助、互助與協作能量。

協力團隊特聘教授兼副校長顧承宇以花蓮縣災害為例，強調防救災工作需持續推動，並強化全民防災意識。他也提醒各局處在書面審查時，應加強對內容的掌握。

消防局長游家懿則指出，「全民地震網路避難演練」自9月1日至10月31日展開，以「趴下、掩護、穩住」為核心動作，鼓勵各單位踴躍參與，並上傳1至4張演練相片至內政部消防署「消防防災館」，期望透過全民動員提升地震防護意識。

副市長邱佩琳肯定各單位在防災工作上的努力，並表示本次預檢及專家建議將協助各單位修正補強自評內容及書面資料，進一步強化整體防救災能量。她也期盼在年度訪評中，為基隆市的防災工作爭取佳績。