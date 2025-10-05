　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆強化防災能量網絡　四方工作會議凝聚共識

▲基隆強化防災能量網絡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆召開災防聯合預評，副市長邱佩琳：為年度訪評爭取佳績。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市於3日上午在災害應變中心舉行「2025年度災害防救業務聯合訪評預檢暨強韌臺灣第3次四方工作會議」，由副市長邱佩琳主持，消防局長游家懿及「強韌臺灣計畫」協力團隊顧承宇特聘教授兼副校長、莊睦雄、劉芷妤教授共同參與，並邀集府內外各單位、區公所及國軍代表，進行災防訪評前的預檢與防災工作意見交流。

近年基隆市積極推動防災工作，已完成第三期6個社區的兵棋推演與實兵演練，並透過LINE社群建立互助網絡，預計於12月申請「一星標章」，持續強化韌性社區的推動。此外，配合國家防災日，市府也積極推廣防災APP、避難包課程及環境踏勘，深化民眾防災意識。

在企業防災方面，今年新增8家企業簽署防災備忘錄，累計已達44家，持續擴大防災夥伴關係。防災士培訓部分，今年已完成4梯次、共200人訓練，目前全市已有超過1200位防災士投入災害防救工作，強化自助、互助與協作能量。

▲基隆強化防災能量網絡。（圖／記者郭世賢翻攝）

協力團隊特聘教授兼副校長顧承宇以花蓮縣災害為例，強調防救災工作需持續推動，並強化全民防災意識。他也提醒各局處在書面審查時，應加強對內容的掌握。

消防局長游家懿則指出，「全民地震網路避難演練」自9月1日至10月31日展開，以「趴下、掩護、穩住」為核心動作，鼓勵各單位踴躍參與，並上傳1至4張演練相片至內政部消防署「消防防災館」，期望透過全民動員提升地震防護意識。

副市長邱佩琳肯定各單位在防災工作上的努力，並表示本次預檢及專家建議將協助各單位修正補強自評內容及書面資料，進一步強化整體防救災能量。她也期盼在年度訪評中，為基隆市的防災工作爭取佳績。

【更多新聞】

►強化隧道救援能量！新北消防萬里隧道電動車火災演練

►校名融入意象！新北大鵬國小遊戲場亮相　打造快樂學習新天地

►基隆狠爸遷怒「枕頭悶死5歲兒」連鼻樑都壓斷　今遭起訴繼續羈押

►卡拉OK喝太嗨！男醉倒沙發睡到隔天　老闆娘叫不醒發現他死了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
336 2 3872 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
28歲名媛蔡天鳳遭碎屍！　母淚「2年不敢洗愛女睡衣」：怕再也
中秋3天連假竟有22項回家作業！　國中生懷疑人生：我是放暑假
快訊／比特幣飆升！刷新高紀錄
超商買菸要看證件！男咆哮「我像幾歲」　警驗證成年：買完別吵
快訊／翻船意外！　1人死亡
台北富婆要匯3500萬　嗆警：很多嗎！怪行員雞婆
楓葉姐姐「真實年齡」大方公開！網震驚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆書道會會員聯展開幕　副市長邱佩琳：深化藝文教育扎根

羅大佑登台飆經典老歌　南投茶博一心二夜演唱會首場嗨吸6萬人

賴清德南下七股視察風災復建　肯定中央地方合力成果

教育最高榮譽！基隆勇奪「海洋推手獎」縣市特優　四連霸達陣

基隆強化防災能量網絡　四方工作會議凝聚共識

花蓮府爭取災區農友低利貸款緩衝期　強調保障志工醫療權益

郝龍斌前往光復關心救災進度　捐款60萬助花蓮災後重建

2025桃園眷村文化節盛大開幕　歡迎體驗時代記憶

秋節傳愛　桃園市政顧問彭柏霖關懷獨老15年不間斷

桃園「茶言陶色-六席一會」　龍潭區開展

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

調皮奴才手饋橘貓頭上　牠氣到嘴歪＋斜眼瞪人

基隆書道會會員聯展開幕　副市長邱佩琳：深化藝文教育扎根

羅大佑登台飆經典老歌　南投茶博一心二夜演唱會首場嗨吸6萬人

賴清德南下七股視察風災復建　肯定中央地方合力成果

教育最高榮譽！基隆勇奪「海洋推手獎」縣市特優　四連霸達陣

基隆強化防災能量網絡　四方工作會議凝聚共識

花蓮府爭取災區農友低利貸款緩衝期　強調保障志工醫療權益

郝龍斌前往光復關心救災進度　捐款60萬助花蓮災後重建

2025桃園眷村文化節盛大開幕　歡迎體驗時代記憶

秋節傳愛　桃園市政顧問彭柏霖關懷獨老15年不間斷

桃園「茶言陶色-六席一會」　龍潭區開展

羅伯斯揭大谷翔平「唯一缺點」　山本像單身男、朗希仍在成長

金價飆新高 ！兩岸「團圓金」紀念幣首發銷售

他曝災區現場「1類人很多餘」 一票人點頭嘆：來糟蹋人的

邱澤當爸後首露面…開口就是育兒經　羞認「變娃娃音」一見兒落淚

基隆書道會會員聯展開幕　副市長邱佩琳：深化藝文教育扎根

殲-35與殲-35A機庫首度公開　總設計師揭秘3大核心技術

全台5家必比登牛肉麵一次看　「老山東」唯一8年連霸

新機交付、旅客需求成長助攻　長榮航看好明年客運營收續增　

44人搶前鎮透天「溢價280%拍出」　投資客鎖定黃金法拍屋出手

諾主席兵權必釋給總統候選人　張亞中要建立制度：別迷信大公無私

【場面失控】陸無人機煙火秀驚見「火流星雨」！　觀眾舉椅防備、急逃離現場

地方熱門新聞

化石先生幫搜救！貓王哥指屋下有埋人

台灣設計展將試營運 　驚見22浪浪佔沙坑

探勘隊走5天抵堰塞湖！最新探勘：壩體不穩

鏟子、水電超人光復集結！人潮勝教師節

黑心豬大腸流入高雄！衛生局火速稽查

「2025來慈湖、潮復刻」登場　交通資訊一次看

一夕破產欠債1500萬　財產剩拖鞋

正義男路過擋刀　縣府全額擔醫療費

新北推出20條寵物旅遊路線　即日起開放票選抽大獎

2025桃園眷村文化節開幕　歡迎體驗時代記憶

新北濕地藝術季登場　侯友宜啟動「種籽之旅」

桃園「茶言陶色-六席一會」龍潭區開展

賴清德南下七股視察風災復建肯定中央地方合力成果

高雄R20後勁站動工　43億元投資楠梓雙星

更多熱門

相關新聞

基隆設17處科技執法點　違者最高罰1.2萬

基隆設17處科技執法點　違者最高罰1.2萬

基隆市環保局為改善高噪音改裝車輛問題，已在全市建置共17處噪音監測與執法點位，包括10處固定式聲音照相設備及7處改裝排氣管影像辨識設備，鎖定噪音陳情熱點區域，提升違規車輛辨識效率。統計今年1月至8月，已開罰68輛違規車輛，並通知805輛高疑義車輛接受噪音檢測，最高可處罰鍰新臺幣1萬2千元。

衝花蓮救災！台灣外籍教授讚「台人1精神」

衝花蓮救災！台灣外籍教授讚「台人1精神」

連日赴光復救災　時力曝災區現況：資訊混亂成最大挑戰

連日赴光復救災　時力曝災區現況：資訊混亂成最大挑戰

Here Keelung國際藝術設計展登場

Here Keelung國際藝術設計展登場

摘龍眼梯子沒收！泥流來了拯救25人

摘龍眼梯子沒收！泥流來了拯救25人

關鍵字：

基隆市災害防救

讀者迴響

熱門新聞

好心女超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

成本每坪起跌1~2萬　營造老董：房市篤定下行

女學生學書法！上完課垃圾桶有保險套

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

腥夫露骨撩小三「用力的愛享受很久」　鹹濕對話曝光下場慘

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

用到黑心大腸　阿宗麵線公告全下架

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

即／莊人祥證實去年罹胃癌

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

加薩女性被逼「用肉體換食物」！

中秋烤肉人變少？大票搖頭「轉1型態」：爽

準哈隆上看中颱！2條路轉彎逼北台

更多

最夯影音

更多
花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD
朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面