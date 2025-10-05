遏止改裝車噪音！基隆設17處科技執法點　違者最高罰1.2萬

▲維護安寧與空氣，基隆市環保局強化取締高噪音改裝車輛。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市環保局為改善高噪音改裝車輛問題，已在全市建置共17處噪音監測與執法點位，包括10處固定式聲音照相設備及7處改裝排氣管影像辨識設備，鎖定噪音陳情熱點區域，提升違規車輛辨識效率。統計今年1月至8月，已開罰68輛違規車輛，並通知805輛高疑義車輛接受噪音檢測，最高可處罰鍰新臺幣1萬2千元。

環保局指出，基隆市地形起伏、巷道密集，易形成聲音回響與放大效應。深夜時段交通車流減少，少數高噪音車輛因非法改裝排氣管，產生巨大聲浪，嚴重影響居民安寧。此外，非法改裝排氣管通常未加裝污染防制設備，導致排放污染物濃度超過法定標準，影響基隆市空氣品質。

為有效解決問題，環保局除建置科技執法設備，亦與警察單位合作，針對改裝車輛及夜間噪音熱區執行聯合稽查與臨檢作業。經現場檢測確認噪音超標者，依法裁罰1800元，並限期改善；若於夜間違規，將依情節加重處分，最高可處6000元罰鍰。

環保局同時啟動「通知到檢制度」，針對疑似違規車輛發送通知書，要求車主限期至指定地點完成檢測。若未完成改善，將再次開罰並持續追蹤至合格為止。

統計顯示，今年截至8月底，環保局已針對違規使用非法改裝排氣系統車輛處分26輛，每案裁罰6000元至1萬2000元；另針對現場檢測噪音超標者裁罰42輛，每案處1800元至3600元。此外，共通知805輛高疑義車輛到場接受噪音檢測，透過數據驅動治理模式，有效遏止違規行為。

環保局表示，未來將持續強化科技監控與執法能量，並結合環境感測資料，優化違規熱區巡查與設備佈點。同時鼓勵民眾透過檢舉專線或網路平台提供線索，共同建構全民參與的城市噪音監督網絡。

環保局長馬仲豪強調，高噪音改裝車輛不僅嚴重影響市民夜間安寧，其排氣污染更對空氣品質造成負面影響，環保局將持續落實噪音污染源頭管理及車輛污染排放稽查工作。