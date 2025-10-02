Here Keelung國際藝術設計展登場　台日韓青年共創城市新動能

▲「Here Keelung」國際藝術設計展登場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府與中華民國工業設計協會合作下，來自台灣、韓國及日本的20位青年設計師與駐村日本藝術家，自10月3日至11月2日於舊正濱派出所舉行「Here Keelung國際藝術設計展」。市長謝國樑今（2日）出席發表會時表示，各國青年設計師與藝術家在基隆展開跨域合作，不僅將在地文化轉化為設計語言，更融入國際視野與永續理念，展現基隆城市轉型所需的新創能量。

展覽結合「基隆國際青年設計工作坊×日本藝術家駐村成果」，由台、日、韓四位導師帶領，透過跨域合作展現國際青年創意。青年工作坊以「街道家具與地景裝置」、「伴手禮概念提袋」、「K STAR商品優化」及「基隆400活動企劃」四大議題為核心，回應市民生活情境與城市治理需求。駐村藝術家Mio Mino則以《港口女神媽祖》為題，運用剩餘建材創作裝置藝術，結合在地信仰與永續精神。

謝國樑致詞時表示，基隆是一座承載著四百年歷史的港口城市，長久以來是國際文化、商貿與人群交會之地。城市的轉型與再生，不僅需要政策推動，更需要設計思維與青年創意的參與。今年第三度舉辦青年設計工作坊，鼓勵學員結合在地文化、國際視野與永續精神，提出跨域設計方案。這些議題既反映城市治理需求，也回應市民生活情境，從公共環境改善到文化品牌發展，都為基隆帶來新的想像可能。

產發處長蔡馥嚀補充，藝術家駐村計畫也是基隆國際文化交流的重要一步。市府自去年4月與日本橫濱黃金町管理中心簽署MOU以來，積極推動跨國藝術家互訪。今年邀請橫濱藝術家Mio Mino來到正濱漁港駐村，她的創作語彙以油畫與裝置為主，作品曾於東京Wonder Wall、神奈川美術展亮相。此次她以「港口女神媽祖」為題，結合「安庭家居」剩餘材料創作全新裝置藝術，呼應在地信仰文化，也展現藝術與永續議題的連結。

基隆市府副發言人曾冠誠指出，設計的力量不僅是解決問題，更能讓城市更具包容性與想像力。去年工作坊成果已成功落地，包括市府官方禮盒與K STAR商品包裝設計，皆獲得廣大迴響。今年的成果同樣令人期待，相信能再次展現跨文化設計能量，並為基隆產業與城市品牌注入新動能。他強調，青年世代的參與，是基隆走向國際、推動創新轉型的重要驅動力。

謝國樑最後強調，「Here Keelung」不僅是展覽名稱，更象徵「此刻、在基隆、我們相遇」，設計與藝術在這裡交會，國際與在地在這裡對話。市府期盼市民能一同於10月3日至11月2日參與其中，透過設計理解城市價值，並與世界共同見證基隆邁向兼具歷史底蘊與創新永續的國際港都。