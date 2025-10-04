連日赴光復救災　時力曝災區現況：資訊混亂成最大挑戰

▲時代力量連日在花蓮協助救災工作。（圖／翻攝時代力量臉書）



記者杜冠霖／台北報導

光復持續進行救災工程，大批民眾湧入光復鄉協助救災，時代力量也全黨動員到場清淤，時代力量主席王婉諭與時事評論員周偉航在《午餐大食客》節目中說明現場狀況，並指出，問題核心在於地方政府能量不足、指揮體系混亂，以及資訊整合嚴重缺乏。呼籲政府應比照民間數位能量，建立國家級的整合式平台，讓志工和物資能被精準調度。

王婉諭分享親赴災區的感受時，指出重建速度雖快，但現場仍滿「混亂」的，從災害發生之初，傅崐萁的卸責大戲，讓地方與中央間陷入政治攻防。不過大批民間超人的進駐，確實有助於災區復原，目前主要街區的房屋清淤成效相對完整，也高度仰賴國軍不間斷的協助，但高聳的土堆確實仍隨處可見，顯示清運工作仍然負荷巨大。

周偉航表示，從國土防救機制解析中央角色，指出外界對中央「沒作為」是誤解，中央依法主責資源，除了整合迅速設立前進協調所，由水利工程專業的經濟部次長賴建信主導，將主要資源和數百台大型機具導向馬鞍溪，緊急搶修堤防、挖深水槽、蓋土堤，以防範二次溢流。這些關鍵的「水利工程」雖然不如志工鏟泥般具備畫面直觀性，卻是避免災害擴大的核心工作。

周偉航與王婉諭也同意，地方政府在災難初期的無力統籌，是導致現場混亂的關鍵。花蓮縣府將志工分配交由民間團體，導致大量「鏟子超人」在街上遊走，不知道需求點，難以發揮最大效力。

王婉諭指出，目前最迫切的挑戰是資訊整合的斷鏈。從村里層級的災情盤點、每一戶的協助需求，到志工人力與物資的調度，資訊都呈現分散且變化快速的狀態。她呼籲政府應比照民間數位能量，建立國家級的整合式平台，讓志工和物資能被精準調度。

兩人建議，應透過本次慘痛經驗，學習成功強制撤離經驗，並推動災後組織架構的常態化編制。此外，應利用這波民氣，擴大民防體系的實質運作，並著手建立區域性的防災物資與機動指揮中心儲備庫，以應對未來更趨極端的複合式災害挑戰。