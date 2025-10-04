　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

連日赴光復救災　時力曝災區現況：資訊混亂成最大挑戰

▲▼時代力量連日在花蓮協助救災工作。（圖／翻攝時代力量臉書）

▲時代力量連日在花蓮協助救災工作。（圖／翻攝時代力量臉書）

記者杜冠霖／台北報導

光復持續進行救災工程，大批民眾湧入光復鄉協助救災，時代力量也全黨動員到場清淤，時代力量主席王婉諭與時事評論員周偉航在《午餐大食客》節目中說明現場狀況，並指出，問題核心在於地方政府能量不足、指揮體系混亂，以及資訊整合嚴重缺乏。呼籲政府應比照民間數位能量，建立國家級的整合式平台，讓志工和物資能被精準調度。

▲▼時代力量連日在花蓮協助救災工作。（圖／翻攝時代力量臉書）

王婉諭分享親赴災區的感受時，指出重建速度雖快，但現場仍滿「混亂」的，從災害發生之初，傅崐萁的卸責大戲，讓地方與中央間陷入政治攻防。不過大批民間超人的進駐，確實有助於災區復原，目前主要街區的房屋清淤成效相對完整，也高度仰賴國軍不間斷的協助，但高聳的土堆確實仍隨處可見，顯示清運工作仍然負荷巨大。

周偉航表示，從國土防救機制解析中央角色，指出外界對中央「沒作為」是誤解，中央依法主責資源，除了整合迅速設立前進協調所，由水利工程專業的經濟部次長賴建信主導，將主要資源和數百台大型機具導向馬鞍溪，緊急搶修堤防、挖深水槽、蓋土堤，以防範二次溢流。這些關鍵的「水利工程」雖然不如志工鏟泥般具備畫面直觀性，卻是避免災害擴大的核心工作。

周偉航與王婉諭也同意，地方政府在災難初期的無力統籌，是導致現場混亂的關鍵。花蓮縣府將志工分配交由民間團體，導致大量「鏟子超人」在街上遊走，不知道需求點，難以發揮最大效力。

王婉諭指出，目前最迫切的挑戰是資訊整合的斷鏈。從村里層級的災情盤點、每一戶的協助需求，到志工人力與物資的調度，資訊都呈現分散且變化快速的狀態。她呼籲政府應比照民間數位能量，建立國家級的整合式平台，讓志工和物資能被精準調度。

兩人建議，應透過本次慘痛經驗，學習成功強制撤離經驗，並推動災後組織架構的常態化編制。此外，應利用這波民氣，擴大民防體系的實質運作，並著手建立區域性的防災物資與機動指揮中心儲備庫，以應對未來更趨極端的複合式災害挑戰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一般人沒聞過！災區飄屍臭味　過來人曝「1自救法」
吹牛老爹遭判關4年2個月！　庭上落淚
金鐘國婚禮「百名賓客保護新娘」　宋智孝揭震撼場面
苗栗倉庫驚見一堆白骨　「確定是人類」
救災後衣服最好丟掉？　醫解答
「文旦與柚子差別」55%人答錯　教育部曝挑選3重點

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

參加國慶升旗竟要體能診斷評估？議員轟卸責　北市府急下架

出席長榮航空首航達拉斯典禮　林佳龍：加速實現台美AI聯合艦隊

連日赴光復救災　時力曝災區現況：資訊混亂成最大挑戰

18藍委籲停止黨主席辯論　郝龍斌喊支持：心力在救災才與社會連結

幕後／藍白百里侯之戰合作或分裂？　2026四指標區考驗協調機制

幕後／2026縣市長之戰！綠刺客、老將暖身　鎖定5縣市「藍天變綠地」

國民黨主席辯論會辦太多場了！　18藍委籲停止舉辦全力投入花蓮救災

多位民眾收到「召集動員令」　竟是花蓮縣府又誤發

相擁鄭麗文！黃敏惠盼國民黨「世代接棒」　籲扮好「桶箍角色」

2026議員點將／民眾黨北市力拼6區全上　「沒母雞」藍白競合成關鍵

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

參加國慶升旗竟要體能診斷評估？議員轟卸責　北市府急下架

出席長榮航空首航達拉斯典禮　林佳龍：加速實現台美AI聯合艦隊

連日赴光復救災　時力曝災區現況：資訊混亂成最大挑戰

18藍委籲停止黨主席辯論　郝龍斌喊支持：心力在救災才與社會連結

幕後／藍白百里侯之戰合作或分裂？　2026四指標區考驗協調機制

幕後／2026縣市長之戰！綠刺客、老將暖身　鎖定5縣市「藍天變綠地」

國民黨主席辯論會辦太多場了！　18藍委籲停止舉辦全力投入花蓮救災

多位民眾收到「召集動員令」　竟是花蓮縣府又誤發

相擁鄭麗文！黃敏惠盼國民黨「世代接棒」　籲扮好「桶箍角色」

2026議員點將／民眾黨北市力拼6區全上　「沒母雞」藍白競合成關鍵

獅猿挑戰賽10/10開打！台灣大賽10/18登場　完整賽程出爐

喝瓶裝水體內「年增9萬塑膠微粒」！　恐罹癌傷腦引發呼吸道疾病

每半年查一次軍公教？陸委會澄清：只有新任或職務異動時才需配合

55688鏟子超人專車前進花蓮　台灣大車隊專車免費載

連假首日國1塞爆！中部路段釀13起追撞　彰化＝王田成停車場

LIFE經典／世界最大單塔不對稱斜張橋明年通車　將成台灣新地標

剛上工1週！45歲菜鳥女車手高鐵站被逮　哭喊想回家：我會怕

中悦開發青埔「急轉彎」　高層親曝2018年嗅到1趨勢

全台7間特色烤肉攻略！嘗鮮鴕鳥紅鹿肉、個人包廂邊烤邊看網飛

參加國慶升旗竟要體能診斷評估？議員轟卸責　北市府急下架

【肉身護女童】正義男遭砍2刀！進ICU搶救 痛苦求救畫面曝

政治熱門新聞

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

光復鄉有多大？　郭正亮聽答案嚇到

吳寶春是投機份子！　前所長揭內幕

徐榛蔚遭嗆講廢話！災民原地開睡畫面曝

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

鏟子超人合唱〈島嶼天光〉　國民黨嗆「腦袋有洞」：這些人真噁心

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

力挺郝龍斌！　趙少康：吳敦義朱立倫有私心無法讓國民黨重返執政

即／藍黨主席大辯論取消　羅智強郝龍斌赴花蓮救災

多位民眾收到「召集動員令」　竟是花蓮縣府又誤發

林俊憲邀站台「臺南國華松王宴」　韓國瑜驚：會不會被黨紀處分？

快訊／11月中前一定普發一萬！　卓榮泰：是

馬太鞍溪恐現二次堰塞湖　中央證實

更多熱門

相關新聞

18藍委籲停止黨主席辯論　郝龍斌喊支持：心力在救災才與社會連結

18藍委籲停止黨主席辯論　郝龍斌喊支持：心力在救災才與社會連結

面對國民黨主席辯論會舉辦太多場，18名國民黨立委發布共同聲明呼籲黨主席候選人停止辯論，全力投入花蓮救災。候選人郝龍斌今（4日）表示，感謝黨籍立委發起停止辯論會與政見會倡議，他全力支持。他早在9/27中天舉辦的辯論會前，他就公開呼籲，應該終止後續辯論與政見會，將心力用在花蓮救災，才能讓黨與社會連結，不能為了這場選舉，讓國民黨與社會斷鍊。

免費載百名「鏟子超人」！小黃英雄專車今出發　歌手林吟蔚也現身

免費載百名「鏟子超人」！小黃英雄專車今出發　歌手林吟蔚也現身

國民黨主席辯論會辦太多場了！　18藍委籲停止舉辦全力投入花蓮救災

國民黨主席辯論會辦太多場了！　18藍委籲停止舉辦全力投入花蓮救災

鏟子超人合唱〈島嶼天光〉　國民黨嗆「腦袋有洞」：這些人真噁心

鏟子超人合唱〈島嶼天光〉　國民黨嗆「腦袋有洞」：這些人真噁心

光復鄉有多大？　郭正亮聽答案嚇到

光復鄉有多大？　郭正亮聽答案嚇到

關鍵字：

救災時代力量地方政府資訊整合災害

讀者迴響

熱門新聞

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

麥德姆西奔登陸　估胖成中颱甩雨台灣

光復鄉有多大？　郭正亮聽答案嚇到

信義區見保時捷遭噴「渣男包養」

獨／靈修男慘死「胃裡沒食物」　網紅牙醫涉重嫌

花200元抱走2.27億！威力彩得主「買法曝光」

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

更多

最夯影音

更多
法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面