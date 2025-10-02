屋主摘龍眼梯子沒收！助25人3童2貓爬屋頂逃劫　救命神梯曝光

突發中心／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日下午發生壩頂溢流，一群民眾開車疏散逃離時，行經中正路一段與林森路一帶，遇洪水汽車拋錨，正好看到平房旁有好幾把梯子，連忙架起梯爬上屋頂避難，幸運撿回一命。災民在洪水退後返回找屋主致謝，屋主才發現自己1星期前架梯子爬上屋頂摘龍眼後，沒有把梯子收起來，沒想到竟因此救了25人和2隻貓。

▲採龍眼沒收的梯子救了25人。（圖／突發中心翻攝）

據了解，中正路一段與林森路是光復鄉的交通要道，堰塞湖溢流當天，許多想逃離低窪地區的民眾，因為積水太深，車子紛紛拋錨，一群人只好棄車徒步逃難，此時，他們正好發現中正路一處平房的前方，放了幾把木梯子，一群人連忙架梯爬上屋頂躲過洪水。此時，他們還發現屋旁有2人緊抱樹木求救，情況十分危急，他們發現後，馬上拿梯子架向樹邊，將2人拉了上來，總共22大人、3童、2隻貓因為梯子得以爬上屋頂避難獲救。

▼2人抱著樹，被屋頂上的人用梯子拉上來。（圖／社會中心翻攝）

災民事後回來處理事故車，也向屋主致謝，屋主才發現他在9月15號摘龍眼時，隨手放屋邊的梯子竟救了這麼多人。

屋主表示，他在台北退休後，在2011年買下光復的房子、2013年才搬過來，因為他喜歡鄉下生活，在這裡種了不少園藝植栽，然而經過洪水，他種的2、300盆盆栽全部被淹沒，屋旁那棵救了2個人的樹，也是他親手栽種的。

屋主無奈表示，他覺得家園很難復原了，他的老房子已有64年歷史，現在馬路都堆高了，何況現在河道比堤防高、堤防比道路高、道路比房子高，水一定排不出去，如今只要下雨就會淹水，「河道問題沒有解決，隨時都會淹水」。

▼許多人協助屋主清理淤泥。（圖／社會中心翻攝）