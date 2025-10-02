　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屋主摘龍眼梯子沒收！助25人3童2貓爬屋頂逃劫　救命神梯曝光

突發中心／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日下午發生壩頂溢流，一群民眾開車疏散逃離時，行經中正路一段與林森路一帶，遇洪水汽車拋錨，正好看到平房旁有好幾把梯子，連忙架起梯爬上屋頂避難，幸運撿回一命。災民在洪水退後返回找屋主致謝，屋主才發現自己1星期前架梯子爬上屋頂摘龍眼後，沒有把梯子收起來，沒想到竟因此救了25人和2隻貓。

▲▼採龍眼沒收的梯子救了25人。（圖／社會中心翻攝）

▲採龍眼沒收的梯子救了25人。（圖／突發中心翻攝）

據了解，中正路一段與林森路是光復鄉的交通要道，堰塞湖溢流當天，許多想逃離低窪地區的民眾，因為積水太深，車子紛紛拋錨，一群人只好棄車徒步逃難，此時，他們正好發現中正路一處平房的前方，放了幾把木梯子，一群人連忙架梯爬上屋頂躲過洪水。此時，他們還發現屋旁有2人緊抱樹木求救，情況十分危急，他們發現後，馬上拿梯子架向樹邊，將2人拉了上來，總共22大人、3童、2隻貓因為梯子得以爬上屋頂避難獲救。

▼2人抱著樹，被屋頂上的人用梯子拉上來。（圖／社會中心翻攝）

▲▼採龍眼沒收的梯子救了25人。（圖／社會中心翻攝）

災民事後回來處理事故車，也向屋主致謝，屋主才發現他在9月15號摘龍眼時，隨手放屋邊的梯子竟救了這麼多人。

屋主表示，他在台北退休後，在2011年買下光復的房子、2013年才搬過來，因為他喜歡鄉下生活，在這裡種了不少園藝植栽，然而經過洪水，他種的2、300盆盆栽全部被淹沒，屋旁那棵救了2個人的樹，也是他親手栽種的。

屋主無奈表示，他覺得家園很難復原了，他的老房子已有64年歷史，現在馬路都堆高了，何況現在河道比堤防高、堤防比道路高、道路比房子高，水一定排不出去，如今只要下雨就會淹水，「河道問題沒有解決，隨時都會淹水」。

▼許多人協助屋主清理淤泥。（圖／社會中心翻攝）

▲▼採龍眼沒收的梯子救了25人。（圖／社會中心翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／內湖40歲媽媽、10歲女童家中雙亡
酸民轟「在亡靈上走秀」蹭流量　超模女神不忍了
虐待158次「Finger inside」　幼兒園僅減招20
槓上鏡週刊！　黃國昌秀證據爆「社長裴偉獲8.5億不明海外資金
18歲新生校內慘死　頭部嚴重撞擊、顱內出血
台大高材生IG曝！全場被圈粉「一致認證優雅」：怎可帥又美
快訊／年輕人踹飛白髮婦！警電話找人失敗...將發通知書

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女友在床上呼呼大睡　狼男竟伸手摸閨蜜...還解內衣偷親嘴！

快訊／北市內湖公寓雙屍命案！　40歲母、10歲女童明顯死亡

爆胎刁車又沒電！女駕駛超慘　台東暖警伸援手助脫果

竊盜集團超囂張「狂偷167公斤電纜」台東警逮人　裸銅成鐵證

找到親人遺照！白髮男阿偉激動喊：對不起這麼晚才來救你

父子陽明山散心遇驚魂記！84歲翁突倒車內　北投警供氧救命

貨車司機遭逆撞慘死！肇事灌漿車闆娘也被拋出...摔落邊坡亡

虐待158次「Finger inside」成惡夢　幼兒園僅減招20%家長怒了

相驗結果曝！屏科大18歲新生校內自撞　頭部重創顱內出血致死

老公突擦保養品...妻靠「舊密碼」抓包偷吃恢單　反被判罰1萬

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

女友在床上呼呼大睡　狼男竟伸手摸閨蜜...還解內衣偷親嘴！

快訊／北市內湖公寓雙屍命案！　40歲母、10歲女童明顯死亡

爆胎刁車又沒電！女駕駛超慘　台東暖警伸援手助脫果

竊盜集團超囂張「狂偷167公斤電纜」台東警逮人　裸銅成鐵證

找到親人遺照！白髮男阿偉激動喊：對不起這麼晚才來救你

父子陽明山散心遇驚魂記！84歲翁突倒車內　北投警供氧救命

貨車司機遭逆撞慘死！肇事灌漿車闆娘也被拋出...摔落邊坡亡

虐待158次「Finger inside」成惡夢　幼兒園僅減招20%家長怒了

相驗結果曝！屏科大18歲新生校內自撞　頭部重創顱內出血致死

老公突擦保養品...妻靠「舊密碼」抓包偷吃恢單　反被判罰1萬

創世台東院攜手百人自做月餅　社區共慶中秋凝聚情誼

女友在床上呼呼大睡　狼男竟伸手摸閨蜜...還解內衣偷親嘴！

新北貢寮警消共構新廳舍落成　侯友宜：持續提升偏鄉救災量能

東京隨機砍殺！40歲男尾隨老婦「狂砍十多刀」　女兒聽到虐殺過程

當媽後等7年才回歸！孫藝真現身影院哭到轉身擦淚　廉惠蘭暖心安慰

2025台灣國際衝浪公開賽11/4熱血登場　國際賽事報名啟動

驚悚網漫改編影集！張軒睿裸上身「雙腿遭斬斷」　被前女友囚禁

快訊／北市內湖公寓雙屍命案！　40歲母、10歲女童明顯死亡

AV女優宣布懷孕！　大肚全裸自拍照曝光

爆胎刁車又沒電！女駕駛超慘　台東暖警伸援手助脫果

【李多慧現身花蓮災區】萬人感動：活該代言接不完

社會熱門新聞

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

虎媽未婚同居、打婆婆黑底曝　軟弱夫堅持迎娶釀悲劇

李多慧調整拍攝工作現身救災！　臉沾泥喊：想多幫忙

即／台中驚傳男大學生墜樓　倒臥停車場慘死

台中虎媽是23年前驚世媳婦　女兒疑因「太像婆婆」遭虐死

即／北捷踹飛白髮婦！警電話找人失敗...將發通知書

21歲女被虐死不敢逃原因曝　曾逃跑遭毒打

快訊／屏東民生路今早大火！頻傳爆炸聲

女子公園賣餅乾遭性侵　還被拍照傳給男友

細肩爆乳美魔女撞女騎士　酒駕又沒照慘了

「高職女在家遭姦殺」奇案　兇手竟僅14歲

更多熱門

相關新聞

白髮男阿偉哽咽喊：對不起太晚來救你

白髮男阿偉哽咽喊：對不起太晚來救你

還記得近來在社群上苦苦尋母引發關注的「白髮翁」？其實他並非一個垂垂老矣的白髮老先生，而是一個體型壯碩的中年男子「阿偉」。他在堰塞湖「潰壩」當日，和母親在洪水中被沖散，他因而不斷的在村內走動，只要聽聞有挖到遺體，就會焦急趕往確認，他的故事也吸引了不少網友心疼和關注。

花蓮持續重建康康應量力而為不是金錢競賽

花蓮持續重建康康應量力而為不是金錢競賽

慈濟守護光復災區　援助腳步不停歇

慈濟守護光復災區　援助腳步不停歇

聲寶「援助花蓮災民」以實際行動守護家園

聲寶「援助花蓮災民」以實際行動守護家園

波特王花蓮救災「全身包緊」無人認出！

波特王花蓮救災「全身包緊」無人認出！

關鍵字：

花蓮救援龍眼好心屋主災害影音

讀者迴響

熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

168回家！　救牠的特搜隊員領養

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面