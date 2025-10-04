中秋連假飆高溫「4地有雨」　下周變天又有熱帶系統

▲中秋連假期間要留意高溫炎熱和防曬。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

「麥德姆」颱風外圍雲系影響，今天(4日)恆春半島、台東有局部降雨，山區和局部中南部地區有午後雷陣雨，中秋連假留意高溫；下周二天氣出現轉變，環境吹東北風，迎風面地區易降雨。另日本東南方熱帶擾動最快今明天生成熱帶低壓，也有生成颱風機率，可能朝日本或琉球群島前進，但後續動態不確定仍高。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天台灣受「麥德姆」颱風外圍雲系影響，恆春半島、台東容易出現局部降雨，其他地區多雲到晴，山區有少部分零星降雨，由於台灣附近有高壓影響，今天要留意溫度比較高；至於未來3天中秋連假，天氣高溫穩定，中南部明天、後天有局部午後雷陣雨。

▲颱風最新位置及路徑預測。（圖／氣象署提供）

「麥德姆」颱風今天上午8點位於鵝鑾鼻西南方650公里海面上，並增強為中度颱風，未來往海南島方向移動。劉沛滕表示，「麥德姆」外圍環流雲系為台東、恆春半島帶來局部降雨，恆春半島今上午有大雨特報，其他地區受高壓影響，中秋連假天氣穩定，局部山區和少部分中南部地區有局部午後雷陣雨。

劉沛滕說明，中秋連假的周日和下周一以午後雷陣雨天氣為主，但只限北部山區和中南部，降雨沒有太多，天氣大致穩定，反而要留意白天的高溫。

不過下周二之後天氣將會有轉變，劉沛滕指出，因風向轉東北風，基隆北海岸、宜蘭有局部降雨，中南部以午後雷陣雨為主，東北風到下周三之後將越來越明顯，且會挾帶水氣，下周三到下周五國慶連假前夕，基隆北海岸、大台北山區、東半部有迎風面降雨，其他地區也有局部午後雷陣雨，中秋連假期間天氣穩定，結束後風向轉為東北風。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

劉沛滕也提醒，由於「麥德姆」颱風位於南海，東半部、南部沿海有局部長浪，連假期間在海邊活動要留意南部、東部沿海有2米、3米浪高；颱風外圍雲系帶來風力，北海岸、宜蘭、恆春半島今天也有較強陣風。

此外，劉沛滕表示，日本東南方海面有熱帶擾動，未來有機會變成熱帶性低氣壓或颱風，其中今天或明天有機會增強為熱帶性低氣壓，但後續動態仍有不確定性。

劉沛滕指出，目前有部分模式預測認為該熱帶系統會提早北轉往日本方向移動，有部分模式預測會往西朝琉球群島，目前氣象署認為有機會慢慢往琉球群島方向，若接近琉球群島，台灣附近東北季風會比較明顯，目前預報認為中秋連假結束後，台灣將受東北季風影響，迎風面地區會有降雨。