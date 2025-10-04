「哈隆」颱風最快今明生成　專家：若靠台灣首波東北季風恐延後

▲日本東南方海面有熱帶擾動發展，最快今明兩天發展成熱帶低壓或颱風。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

「麥德姆」颱風進入南海向海南島方向遠離，不過可能又有新颱風，氣象專家吳聖宇表示，日本東南方海面熱帶擾動94W正發展，最快今明兩天有機會發展熱帶性低氣壓，或下一個輕度颱風。該熱帶擾動若持續增強發展成颱風，將是今年第22號颱風「哈隆」，專家分析轉向過程若靠近台灣，首波東北季風將延後。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，目前在日本東南方海面有一個熱帶擾動(94W)正在發展，它是位於遠洋東風波動頂部的系統，在良好條件幫助下，已經具有一定程度的規模，可能很快在今明兩天(4日到5日)就有機會發展為熱帶性低氣壓，或是下一個輕度颱風。

吳聖宇進一步說明，這個擾動(94W)現在所在的緯度已經很高，跟台灣差不多是在同緯度上，相當於台灣的正東方遠海，環境上來看大致位於東西兩個高壓之間的相對弱點區域，類似鞍形場的區域內，因此今天到明天之間它的移動將會比較緩慢，大致往西到西北西方向移動，並且逐漸發展增強。

下周一、下周二(6日到7日)大陸華北有西風短波槽往日本東移出來，吳聖宇指出，是否會讓高壓的弱點變得更明顯就很值得觀察，如果順利的話，應該會讓94W未來逐漸往西北轉北、再轉向東北的拋物線順時針路徑移動，朝向日本方向而去。不過轉向位置預報分歧程度很大，有些離台灣很遠，也有些離台灣很近，是下周要密切觀察的重點，下周三(8日)到國慶日(10日)天氣是否明顯變化，未來1到2天預報值得留意。

吳聖宇表示，這個擾動94W的發展跟移動也牽動下周東北季風是否影響台灣，先前預報大多認為下周三、四有一股微弱東北季風來到台灣附近，稍微改變迎風面天氣且略降溫，但是現在多了擾動94W因素，如果94W順利北上，且離台灣較遠，會更有利於東北季風順利來到台灣附近，季風強度也會變得較強，時間點仍落在下周三、四。若94W未來的轉向過程太過靠近台灣，就沒有東北季風影響台灣的機會。

吳聖宇說，由於熱帶擾動的發展大多都是比較隨機性，常常會因為颱風的出現而導致原本預報的大趨勢出現改變，今年自9月以來已經有數次因為颱風的發展而改變原本預報大趨勢的情況，這一次會不會因為颱風而讓首波東北季風的抵達再度延後，也很值得觀察。