「麥德姆」外圍水氣入夜襲2地　雙十連假低壓醞釀再變天　

記者李姿慧／台北報導

明天(4日)仍受颱風「麥德姆」外圍環流影響，台東和恆春半島今入夜後就會有較大雨勢並持續到明天，周日、下周一雨區縮小，不過周二到周五東風帶來水氣，局部地區有雨。雙十連假台灣東方海面有低壓發展，天氣將轉為不穩定。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天的天氣情況與今天差不多，仍受颱風外圍環流影響，台東與恆春半島將有一些局部短暫陣雨或雷雨，且今天入夜過後會有較大的雨勢發生。其次，花蓮與屏東也可能出現降雨，但雨量不多；其他地區維持多雲到晴，僅有零星午後雷陣雨的機會。

曾昭誠指出，周日及下周一颱風將逐漸接近海南島，屆時台灣各地將回到多雲到晴的天氣，僅恆春半島有局部短暫陣雨；午後則在中南部與各地山區出現雷陣雨。

至於周二到周五，曾昭誠說明，因偏東風帶來水氣稍增，迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區會有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部及各地山區仍有局部短暫雷陣雨。整體而言，天氣大致不錯。

氣溫方面，曾昭誠說，明天溫度比今天再稍微更高一點，大台北地區、桃園以及中南部近山區有36度以上高溫，範圍比今天更多；各地溫度則落在32至35度之間，未來一周大致維持相同型態。

至於後續雙十連假的天氣，他指出，由於時間仍在8至10天後，變數較大，台灣東方海面可能有低壓擾動發展，但位置與強度仍不確定，整體上環境將較不穩定。預估雙十連假期間午後雷陣雨範圍與雨量可能比近期增加，東半部與恆春半島則有局部短暫陣雨。

不過曾昭誠提醒，未來一周台灣東方及日本南方海面為低壓區，對熱帶系統是否發展，各家電腦模擬分歧度高，仍需再觀察數日。