「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

▲熱帶性低氣壓TD25最快明天生成颱風「哈隆」。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

明天(5日)及周一中秋連假天氣穩定，白天高溫，中南部及山區午後有局部雷陣雨。日本東南側海面有熱帶性低氣壓生成，最快明天可能增強為今年第22號颱風「哈隆」，估下周三、下周四接近琉球群島時北轉，若北轉角度靠近台灣，迎風面地區降雨將更明顯。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今日台灣主要仍受到「麥德姆」颱風外圍環流雲系影響，台東及恆春半島不定時出現局部降雨，其他地區大致為多雲到晴、天氣穩定，不過中午過後山區仍可能有零星午後陣雨。

劉沛滕指出，麥德姆上午8時明顯增強，已達中度颱風強度，位於鵝鑾鼻西南方約700公里海面上，持續朝海南島方向移動，逐漸遠離台灣。不過，颱風仍為周邊海域帶來長浪，外圍雲系也在恆春半島、台東地區造成斷續降雨。

目前台灣北側為無雲天氣型態，受高壓影響，明天及後天中秋連假期間天氣大致穩定。不過劉沛滕分析，高壓下周三、下周四之後將逐漸北抬，附近有一個低壓接近，屆時台灣轉為東北風環境，北部及東半部迎風面地區將出現局部降雨。

▲中秋連假天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

此外，劉沛滕指出，日本東南側海面目前有一個低壓雲系，今天下午2時增強為熱帶性低氣壓，最快明天可能發展今年第22號颱風「哈隆」。

劉沛滕說，該系統路徑仍有不確定性，預估逐步移向琉球群島附近，之後會北轉，時間點約在10月8日至9日，也就是下周三、周四。屆時將帶來東北風和水氣，迎風面的大台北地區及東半部容易降雨，將視其與台灣距離遠近，若更接近，降雨情形將更為明顯。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨趨勢方面，劉沛滕說，周日和下周一中秋連假後期天氣大致穩定，中南部及北部山區午後有局部雷陣雨，雨勢持續時間不長，入夜後雨勢將消散。下周一晚間雨量減少，下周二起東北風逐漸增強，首先在基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部降雨，中南部地區仍以午後雷陣雨為主。

劉沛滕說明，下周三、下周四熱帶性低氣壓，也可能是未來的颱風，在較接近琉球群島時，其環流將帶來一些東北風的水氣，大台北及東半部地區降雨更明顯，其他地區多雲到晴，午後仍有雷陣雨。後續天氣變化將視該系統接近台灣的距離而定。

劉沛滕表示，若熱帶低壓靠台灣近一點的話，帶來水氣相對較多，帶來的東北風造成的降雨，影響大台北地區、北部及東半部高溫將略降，這幾天大台北、北部高溫約34至35度，預計下周三後將降至30至32度，相對不那麼炎熱。

劉沛滕提醒，在東北風尚未南下前，西半部地區仍可能出現局部高溫，今日中午後局部地區高溫達36度以上；中南部地區明、後兩天仍有午後雷陣雨。

另外，麥德姆颱風目前仍位於台灣西南方海面，南部沿海及東半部沿海地區今、明兩天可能出現長浪現象，北海岸、宜蘭、東北角及恆春半島今仍有較強陣風，海邊活動要留意。