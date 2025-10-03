　
    • 　
>
颱風「麥德姆」外圍環流飄水氣　2地今晚起降雨明顯

▲▼丹娜絲颱風逐漸遠離台灣，中央氣象署宣布解除陸上警報，北市街頭仍有局部風雨。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,強風警報,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲颱風外圍環流影響，東部和恆春半島有雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(3日)晴到多雲，午後有雷陣雨，受颱風「麥德姆」外圍雲系影響，花東及恆春半島不定時會有短暫降雨，今晚到明天台東和恆春半島降雨更明顯，類似天氣型態將持續中秋連假，周日水氣減少。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天台灣各地大致為晴到多雲，午後有局部雷陣雨。受到颱風「麥德姆」外圍雲系影響，花東及恆春半島不定時會有短暫降雨。該天氣型態將持續到中秋連假，預計到周日開始水氣進一步減少。

颱風動態方面，曾昭誠說明，位於菲律賓東方海面的「麥德姆」颱風強度持續增強，未來將通過呂宋島往海南島方向移動，與台灣仍有一段距離，因此影響並不明顯。不過其外圍雲系正逐漸朝花蓮、台東及恆春半島移動，局部地區降雨將增多。

氣溫方面，受東風影響，西半部為背風側，高溫普遍達34至36度，東半部約32度。大台北、桃園及中部近山區局部地區更可能出現36度以上高溫。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周天氣趨勢，曾昭誠指出，明天花東及恆春半島仍受外圍雲系影響，雨勢較明顯，尤其台東及恆春半島今夜至明日降雨更趨明顯。周日、下周一隨颱風逐漸遠離，高壓影響下，天氣轉趨穩定，各地大多為晴到多雲，僅山區及中南部午後有局部雷陣雨。

曾昭誠表示，下周二至下周四，台灣附近將轉為偏東風環境，東半部、恆春半島及基隆北海岸降雨機率提高，大台北山區也可能有局部降雨；中南部則維持午後雷陣雨型態。

另周五至周日，台灣南北兩端、基隆北海岸及恆春半島風勢較強；南部及東半部沿海、綠島及蘭嶼將有長浪發生，部分地區長浪恐持續到周日。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

颱風「麥德姆」外圍環流飄水氣　2地今晚起降雨明顯

【一隻手也能很猛】大哥單手鏟泥...網：真英雄！

