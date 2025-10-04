山水之間靈性共鳴！旅法藝術家沈榮水墨畫宗博館開展

▲旅法藝術家沈榮全新個展《之間 L’intervalle》，10月3日起在世界宗教博物館商店「方寸之間 NATURE IN ME」登場。（圖／世界宗教博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

在書墨的層疊裡，山水靈光悄然浮現；在心靈的流轉間，自我與自然開始對話。旅法藝術家沈榮的全新個展《之間 L’intervalle》，10月3日至12月31日在新北市永和區的世界宗教博物館商店「方寸之間 NATURE IN ME」展出，帶領觀眾徜徉於「自然、靈性、藝術」之間。

山水「之間」靈光流轉

10月3日開幕式，邀請桃園市文化局主任秘書張至敏及藝術、媒體、生態、設計界貴賓共襄盛舉。由世界宗教博物館發展基金會執行長顯月法師首先致歡迎詞，感謝藝文界好友共聚一堂，讓他感受到當初籌建博物館的熱忱。這次展覽的水墨畫非常有禪意，與靈鷲山的意境相似，誠摯邀請大家上山體驗靈性生態的意境。

▲「共創時刻」由沈榮親自領筆，與其他貴賓共同創作「靈性山水」長軸。

世界宗教博物館館長馬幼娟表示，創辦人心道法師提出的「靈性生態」理念，與沈榮作品相當契合，開啟雙方合作的契機。世界宗教博物館商店「方寸之間 NATURE IN ME」，做為一個展現自然、推動永續、提供交流的開放性場域，也首次嘗試純藝術類的展覽，未來將發掘不同形式的藝術品，期盼結合空間與創作，提供觀者多元的文化視角與生態觀點。

以水墨共築「靈性山水」

這次展覽以「靈性生態」為主題，展出17件作品，沈榮以水墨、紙本與織品疊合重組的手法，透過靈動的墨色和材質交織，描繪山水流轉與心靈呼吸之間的交會。展覽如詩般鋪陳：「如墨，描繪自然山水的流轉；如光，在靜謐混沌中引領安然。」觀眾在其中不只是觀看，而是被邀請「靜靜地相遇存在」。

▲參加《之間 L’intervalle》開幕式共同創作的貴賓合影。

特別值得一提的是「共創時刻」，沈榮親自領筆，與中央氣象局前局長鄭明典、藝術家李安榮、Discovery頻道北亞區前總經理林東民、旺旺中時文化傳媒總經理林淑黛、頑石文創開發顧問公司創辦人程湘如、沈榮的母親葛曼麗、實踐大學設計學院院長許鳳玉、馬祖國際藝術島策展人陳敬寶、富邦美術館教育推廣組組長吳雨致聯手繪製一幅540公分的「靈性山水」共創長軸，象徵藝術跨越文化疆界的多元共鳴。

藝術家歸鄉的深情對話

沈榮畢業於實踐大學服裝設計，後赴法國攻讀時尚管理碩士，原在時尚與數位行銷領域工作，卻在轉向藝術創作後，迅速獲得歐亞藝壇關注。短短兩年間，他已於法國、義大利、馬來西亞與台灣舉辦多場展覽。此次返台展出，既是創作生涯的重要節點，也展現其「自然與靈性共生」的獨特美學。

▲世界宗教博物館發展基金會執行長顯月法師致歡迎詞。

在一筆一墨之間，打開自然與心靈的縫隙，正如沈榮所言：「在這瞬時的『之間』，讓我們且慢，重新感知、重新傾聽。」為讓觀眾更深入理解創作脈絡，將於10月5日、9日的下午4點到4點半進行2場專場導覽，歡迎有興趣的民眾到場感受藝術與心靈的交集。

▲世界宗教博物館館長馬幼娟致詞。

▲旅法藝術家沈榮說明創作理念。