百億企業家到藝術創作者！「大金先生」蘇一仲首次舉辦個人創作展。

大家熟悉的「大金先生」蘇一仲，不僅是企業領袖，其實在 2014 年就重新提筆創作，如今，年過七十歲的他，以畫家身份，首次舉辦個人創作展《In Solitude 有無相生》，展現人生新篇章，蘇一仲表示，和泰大金的企業願景是「美好人生、祥和社會」，而美好人生即源於健康與快樂。他希望透過這場個展以畫會友，邀請大家一同前來欣賞，共襄盛舉。

▲▼「大金先生」蘇一仲，以畫家身份，首次舉辦個人創作展《In Solitude 有無相生》。

蘇一仲首次個人創作展以 「In Solitude 有無相生」 為題，呼應《道德經》中的哲學智慧：「有無相生」。在畫作中，色彩與留白、喧囂與孤寂相互對照，形成張力。用以傳遞訊息：孤獨不是缺口，而是一種成全；喧囂不是干擾，而是一種對照，這正是藝術與人生交會之處，也是畫家探索的意義所在。

▲十年間，蘇一仲已累積逾千件作品，題材與表現形式多元豐富。

從百億企業領袖到藝術創作者，蘇一仲將人生歷練，轉化為觸動人心的藝術力量，十年間，蘇一仲已累積逾千件作品，並以「要最好，你非變不可」作為創作座右銘。作品橫跨水墨、壓克力、瓦楞紙、五彩紙到異材質拼貼，題材與表現形式多元豐富，以大膽用色、濃烈層次，以及精準的構圖與線條，展現對生命的熱情。

▲蘇一仲希望透過這場個展以畫會友，邀請大家一同前來欣賞，共襄盛舉。

蘇一仲的作品不受特定流派或風格拘束，而是自由發展出獨特的繪畫思維。他透露，《吉象吉相》這幅畫中的女生非常溫柔，站在藍色的象旁邊。象雖然看起來兇猛，但在泰國文化中，象被視為吉祥的象徵。女生能靠近並依偎在象的頭部與鼻子上，象徵以柔克剛。她身上穿著綠色衣服，代表對生命的熱愛；紅色裙子則象徵熱情。從構圖、意義到色彩搭配，蘇一仲對這幅作品非常滿意。

▲從構圖、意義到色彩搭配，蘇一仲對《吉象吉相》相當滿意。

另一幅《過於喧囂的孤獨》，以一隻漆黑鷺鳥醒目地佇立於白色鳥群之中，鮮明對比強烈烘托出喧囂環境裡的孤獨感。蘇一仲的每一幅畫，都是他探索人生意義、回應生命與時代的表現，即日起至 10/12，走進臺北科技大學藝文中心，一同領略藝術之美。

▼《過於喧囂的孤獨》鮮明對比強烈烘托出喧囂環境裡的孤獨感。

