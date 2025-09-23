靈性傳訊者分享「6步驟豐盛心法」：不是逼自己做很多、賺大錢

▲靈性傳訊者分享，「豐盛」指的是不匱乏、付出與接收保持平衡。（圖／Unsplash）

記者林育綾／台北報導

許多人都渴望「豐盛」，然而這不一定等於「追逐金錢」，為了福報而去做善事也沒用。知名靈性傳訊者Asha 在新書《豐盛之流》分享6個關鍵，提到豐盛的核心概念就是「不匱乏、不愧對，在付出與接受中保持平衡與健康」。

Asha提到，「金錢」就如同呼吸、吃飯、喝水一般，與生命緊緊相連。人們需要呼吸，也無法失去它，但順暢的呼吸，跟急促、焦慮的呼吸狀態，頻率完全不同，若能把金錢當作享受與流動，跟當作附屬品或佔有物來看，會把人帶向截然不同的生命狀態。

因此，豐盛的能力並不來自外在，而是本身就存在人們內在的源泉，如同器官一般，當人將頻率轉為「良好呼吸」的狀態時，與金錢的關係不再是拚命追逐，而是自然而然的流動。

很多人以為豐盛等於「有錢」，但靈性上的豐盛，其實是不匱乏、不愧對，也不是像一個生命的奴隸，逼自己「要做很多」才能完整，而是「能在付出與接受中保持平衡與健康」。

新書《豐盛之流》分享啟動豐盛的6大心法與步驟，包括「對焦、行動、扎根、無懼、順流、臣服」，除了傳遞具啟發的智慧訊息，還包含實用的靜心與練習方法，協助讀者釋放匱乏感、點燃行動力、穩定內在能量。同時培養對生命的信任、順流的態度，更輕鬆迎接豐盛之流，也提升面對生命的智慧。

新書已由商周出版發行，出版社也推薦，此書是「2026顯化年」之前必讀的靈性之書。

▼知名靈性傳訊者Asha 在新書《豐盛之流》分享啟動豐盛的6個步驟。（圖／商周出版）

