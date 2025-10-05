　
國際

川普：以色列同意撤軍線　哈瑪斯確認後停火將立即生效

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普提出的加薩和平方案出現突破，以色列與哈瑪斯（Hamas）在他斡旋下各自讓步。川普4日於社群媒體表示，以色列已同意在加薩走廊設置「初步撤軍線」（initial withdrawal line），並已將相關資訊與哈瑪斯共享。一旦哈瑪斯確認，雙方將「立即」停火並展開換囚作業。

隨著哈瑪斯同意釋放人質並推進談判，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室也發表聲明，表示準備立即實施川普推動的人質釋放計畫第一階段，並將持續與川普團隊合作，依以色列原則結束戰爭。納坦雅胡方面指出，這些原則與川普的願景一致。

以色列國防軍（IDF）配合調整行動方向。根據以色列官方媒體，在美以官員夜間會談後，政治領導層下令暫停占領加薩市的行動，地面部隊轉為防禦態勢，作戰行動降至最低限度，為未來談判鋪路。

川普稍早也在Truth Social對以色列喊話，要求立即停止轟炸加薩，以利安全快速救出人質，警告目前環境對人質極為危險。他強調，這不只是加薩問題，更關乎中東長期和平。

目前哈瑪斯對人質交換條件的具體回應尚未公開，但此輪協議已被視為開戰以來最具結構性的進展。川普藉此行動展現國際領導姿態，也讓中東局勢暫時出現降溫跡象。

10/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
宮廟進香「男剪破朋友衣服」遭刺亡　嫌送辦
雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉
快訊／哈隆颱風凌晨生成　最新路徑曝
快訊／郭婞淳舉重世錦賽獲雙銅

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

日本政壇寫下歷史新頁！自民黨前經濟安保大臣高市早苗4日在黨總裁選舉中脫穎而出，打敗其餘4名候選人，成為自民黨創黨70年來首位女黨魁，而她也幾乎篤定將在10月中的臨時國會中被指名為下任首相，成為日本憲政史上第一位女性首相。目前日美正在磋商美國總統川普訪日，與高市展開高峰會談。

川普以色列哈瑪斯停火北美要聞

