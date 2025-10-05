加薩女性被逼「用肉體換食物」！　性侵惡狼竟全是救援人員

▲加薩50萬人面臨嚴重饑荒。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

以哈戰爭爆發2年，飽受戰火摧殘的加薩陷入嚴重飢荒問題，更因此出現駭人聽聞的性剝削事件，婦女們為求生存遭受援助人員性騷擾，甚至被要求出賣肉體來換取食物與水等物資。巴勒斯坦人權執法網絡（PSEA）最新統計顯示，2024年共接獲18起與人道援助相關的性虐待指控，所有案件均涉及援助工作人員或相關人士，然而還有更多案例未被通報。

《美聯社》深度調查揭露，多名加薩婦女在戰爭期間遭到自稱是救援人員的男性性騷擾和剝削。一名38歲、育有6名子女的婦女指出，在戰爭爆發約1個月後，有男子向她承諾提供食物與在救援機構的工作機會，然而簽約當天她卻被騙到一間空房間，逼迫發生性關係。

被害婦女回憶道，「我必須配合演戲，因為我很害怕，我想離開那個地方。」該名婦女表示，事後男子僅給了她100謝克爾（約新台幣921元），2周後給了她一箱藥物和一箱食物，然而承諾的工作卻沒有下落。

另一名35歲寡婦描述了更為惡劣的騷擾經歷。她在穆瓦西人道主義區排隊領取援助時，將電話號碼交給一名身穿聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）制服的巴勒斯坦工作人員後，深夜開始接到騷擾電話。該男子詢問她的內衣和性生活細節，甚至要求與她發生關係。她拒絕後封鎖對方號碼，但向UNRWA舉報時被告知需要錄音證據，然而她的舊手機無法錄音。

《美聯社》採訪了至少6名擁有類似經歷的受害加薩婦女，這些男子全部都具有救援背景，並以食物、金錢、水、物資或是工作，性剝削被害人。然而由於擔心遭到丈夫或是施暴者報復，這些婦女在受訪時均要求匿名，因為在保守的巴勒斯坦社會中，婚外性行為被視為重大恥辱。

▲加薩走廊人道危機持續惡化。（圖／路透）



4名在加薩工作的心理師證實，她們的機構處理過數十起男子性剝削弱勢婦女的案例，部分受害者甚至因此懷孕。

這些案例僅是冰山一角。PSEA網絡協調員薩拉．阿奇羅指出，加薩有限的網路連線和持續的流離失所，讓受害者難以尋求幫助，援助團體也難以建立信任關係。性暴力案件的通報嚴重不足，特別是在人道和衝突環境中，數據往往只顯示冰山一角。

巴勒斯坦婦女事務中心主任阿瑪爾．西亞姆將此現象歸咎於以色列的封鎖和軍事行動，正因為以色列對加薩地帶的圍困和人道援助限制，迫使婦女為了生存，而遭到性剝削。然而以色列至今否認限制援助，並指控哈瑪斯挪用援助物資，同時批評聯合國機構未能有效分配獲准進入的食物。

目前戰爭已持續近兩年，至少90%的加薩人口被迫流離失所，根據加薩衛生部統計，已有超過6萬6000名巴勒斯坦人喪生，其中過半都是婦女與兒童。

ETtoday新聞網提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。