法國全國大罷工！巴黎鐵塔宣布關閉　每天至少1.6萬遊客受影響

▲艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）因法國全國大罷工影響，暫停對外開放。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

受到法國全國性大規模罷工行動波及，世界知名景點巴黎艾菲爾鐵塔2日緊急宣布暫停對外開放，預估每日將影響約1萬6500名遊客的參觀行程。

根據《美聯社》報導，法國內政部統計，全國約有20萬人走上街頭，光是巴黎就有2萬4000人參與抗議。示威群眾橫跨工人、退休人員及學生等各階層，遍及全法200多個城鎮，抗議政府削減支出，要求對富人課徵更高稅負。

艾菲爾鐵塔管理單位也在2日火速發布聲明表示，由於罷工行動，該景點被迫關閉。在現場也可見告示牌寫著，「因罷工關係，艾菲爾鐵塔暫停開放，敬請見諒」。

法國最大、最具影響力之一的工會「總工會」（CGT）領袖索菲·比奈特指出，「這是首次在沒有政府或預算的情況下，一個月內出現3天罷工抗議，顯示社會憤怒程度之深。」

美國駐法大使館早在9月18日就已對前往巴黎的旅客發出警示，建議避開示威區域，如果意外進入大型集會或抗議現場，務必小心謹慎，同時也須留意交通狀況。

艾菲爾鐵塔2024年接待630萬遊客，平均每天會有1萬6500名遊客到此參觀。然而艾菲爾鐵塔2024年2月也曾因工會員工罷工而被迫關閉6天。