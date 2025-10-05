納坦雅胡：期盼數日內宣布人質獲釋　加薩將實現非軍事化

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普力推的加薩停火與人質交換協議有望取得突破，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，期盼「數日內」能宣布人質獲釋的好消息，同時強調哈瑪斯將被解除武裝，加薩也將實現「非軍事化」，無論是「好說好商量還是硬來」，這個目標都會達成。

BBC報導，哈瑪斯方面則於3日發布聲明，接受美方和平方案中的人質交換內容，但未提及解除武裝，並希望就其他議題繼續談判。隔日哈瑪斯再度譴責以軍持續空襲加薩，呼籲國際向以色列施壓。根據規劃，雙方的間接停火談判將於周一在埃及展開。

川普在其平台Truth Social發文表示，哈瑪斯必須「迅速行動」，否則「一切承諾將作廢」。他寫道，「別拖延了，讓我們儘快完成協議！」稍後他又指出，以色列已同意「初步撤軍線」（initial withdrawal line），此撤軍路線為美國20點和平方案的一部分，內容包括立即停火、釋放20名仍在世的以國人質與遇害者遺體，以換取數百名被以方羈押的巴勒斯坦人。

以色列國防軍（IDF）亦在社群媒體上表示，已接獲命令，準備啟動川普人質釋放計畫的第一階段，並強調確保以軍士兵安全仍為最高優先。

在川普介入下，哈瑪斯對和平計畫表達「有條件接受」，同意釋放所有人質（包括生還者與遺體），並支持由技術官僚治理加薩。然而，對以色列強調的解除武裝問題，哈瑪斯至今仍未表態。

儘管如此，加薩與以色列社會普遍抱持審慎樂觀的態度，盼望此次努力能真正促成停火協議。川普高調介入，希望將終結戰爭作為其外交成就，但他近期也表露對以國領導層的不耐，尤其對其遲遲未妥協的態度感到不滿。

阻礙協議的根本問題至今未解，包括哈瑪斯要求以軍全面撤離、戰後不得重啟攻擊等安全保證。哈瑪斯深知一旦釋放人質後，自身安全將暴露，因此要求強力保障。

此外，以國國內也出現質疑聲音，部分人士指控納坦雅胡刻意拖延協議，以延長戰爭鞏固政權。他的執政聯盟由極右翼派系主導，若未能徹底擊潰哈瑪斯，恐導致執政瓦解。然而根據多項民調，大多數以色列人支持與哈瑪斯達成協議、結束戰爭，社會長期分裂、民眾對戰爭已感疲憊，加上國際壓力加劇，讓和平聲浪日益高漲。

但即便情勢出現正向動能，達成協議仍未有保證。多位人質家屬向BBC表示懷抱希望，期盼與親人重聚。人質之一尼姆羅德（Nimrod）之母Vicky Cohen說，雖對協議充滿期待，但也害怕再度失望，「這情勢太脆弱，我不想再一次失落。不過我仍然懷抱希望，希望能再抱抱尼姆羅德。」