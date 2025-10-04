南韓14機場「暫停罷工」！　仁川機場宣布不跟進：繼續抗爭

▲南韓進入包括中秋節在內長達十多天的黃金連假，仁川國際機場擠滿旅客。（圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

南韓全國15個機場9月宣布罷工，而稍早全國機場勞工會表示，除了仁川以外的14個機場將自4日起暫時恢復營運，但同時也警告政府與相關機構如果在14日的會談中未提出滿意解決方案，15日將重啟罷工。不過負責營運仁川國際機場的公共運輸工會仁川機場分會則計畫在中秋連假期間繼續進行罷工。

根據《韓聯社》報導，全國機場勞工會4日透過新聞稿表示，「即日起將重返工作崗位，直到總統府預定與韓國機場公社會談的14日為止」，宣布暫停抗議行動。但同時警告，若政府與相關機構在會談後未能提出負責任的回應措施，將於15日重新發動全面罷工。

值得注意的是，這些復工的機場員工並未完全停止抗議，而是改採「依法抗爭」模式，計劃透過舉牌示威向機場旅客說明罷工訴求，維持溫和抗議態度。

另一方面，負責營運仁川國際機場的公共運輸工會仁川機場分會則選擇不同路線，堅持在這個連假期間持續進行全面罷工。

全國機場勞工會由仁川、金浦等全南韓15個機場1.5萬名負責跑道維護、消防設備及電力系統管理的勞工組成。他們自1日清晨6時起發動罷工，要求改善連續夜班工作制度，以及整體勞動條件。